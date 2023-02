Apasionada del arte, Eugenia Martínez de Irujo no se ha perdido la cita de ARCO, donde nos ha vuelto a encantar con su look

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) es durante estos días el punto de encuentro de un gran número de rostros conocidos de nuestro país de distintos ámbitos, que tienen en común su pasión por arte. Tas la inauguración por parte de los Reyes Felipe VI y Letiza (donde la Reina nos volvió a conquistar con su dulce vestido rosa), ahora le ha llegado el turno a aristócratas, cantantes, actrices, coleccionista y socialités, recorriendo las distintas galerías. En esta edición ya hemos vivido momentos de grandes estilismo, como de Carmen Lomana inspirado en el New Look de Dior, o las distintas versiones de los trajes de chaqueta que vimos a Blanca Cuesta o Rachel Valdés. Ahora le ha llegado el turno a Eugenia Martínez de Irujo, que, una vez más, ha sido fiel a su estilo seventy, con el que tantas alegrías nos da.

La duquesa de Montoro tiene en la pintura algo más que un hobby. Durante el pasado confinamiento volvió a coger los pinceles y pintó unos coloridos cuadros que después plasmó en los estampados de sus kimonos y gorros, por eso no podía faltar en esta edición de la feria, acompañada por su marido, Narcís Rebollo. Su look no ha pasado desapercibido y sus pantalones más retro han tenido la culpa.

Eugenia Martínez de Irujo, la reina del estilo setentero y hippie

Después de una pequeña tregua con temperaturas casi primaverales, el frío ha vuelto a nuestras vidas. Por eso, para acercarse al recinto de Ifema Eugenia buscó un look bastante abrigadito, con un jersey cisne negro muy ceñido y un chaquetón estilo marinero en el mismo tono, aunque el rey absoluto de su look fueron los pantalones acampanados de seda en un llamativo estampado de rombos en verde y amarillo sobre fondo negro. Remató con sus característicos botines de mega plataforma y súper taconazo grueso (que tiene en distintas versiones: sandalias, zapatos, botas, y colores) y que han arruinado algunos de sus looks. Del bolso al hombro solo hemos podido ver que también lleva print de serpiente en el verde del pantalón.

Los flashes de los fotógrafos a su llegada a ARCO le jugaron una mala pasada y nos dejó ver su sujetador, un reflejo involuntario, que hacía que su estilismo tuviera un toque un tanto sexy, nada buscado.

La duquesa de Montoro tiene muy claro lo que le gusta y le sienta bien. No la vemos sucumbir a las últimas tendencias y se mantiene fiel a firmas como Teresa Helbig o The IQ Collection, que mantienen un estilo que le encaja perfectamente. Además, en los último tiempos se ha hecho fan de la CeliaB, una firma de la diseñadora asturiana Celia Bernardo, que sus hippies y coloridas colecciones cumplen con todos los requisitos que le gustan a la hija de la fallecida duquesa de Alba. El pantalón es el mejor ejemplo de ese estilo desenfado y setentero que es su seño de identidad.

Su melena de siempre, que ahora es tendencia

Sus maquillajes son siempre muy naturales, con los labios en tonos rosados y los ojos poco marcados, y esta ocasión no ha sido una excepción. Para el pelo llevó su melenita por el hombro desfilada con raya al medio, con la raiz más oscura que el platino del resto, una tendencia que ahora no dejamos de ver pero que ella luce desde hace bastante tiempo atrás.

El resultado es un nuevo look de Eugenia Martínez de Irujo que nos gusta mucho y que demuestra que cuando se tiene un estilo propio no hace falta sucumbir a las últimas tendencias.