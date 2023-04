Las botas cowboy no entienden de estaciones. Las puedes llevar todo el año y este es el manual de estilo de las influencers para combinarlas en primavera

Las botas cowboy es una de las tendencias que lleva muchos años con nosotros y continúa siendo un top ventas y un imprescindible en el street style de todo el mundo y en cualquier temporada. Una tendencia que ha pasado de ser algo puntual a convertirse en todo un clásico de nuestro zapatero, porque seguro que no hay una mujer, sin importar edad o estilo, que no tenga al menos un par de ellas entre sus favoritas. En versión bota o botín, de serraje o piel, con pespuntes más o menos marcados o con dibujos en contrastes de color... El abanico de posibilidades no tiene fin y, de este modo, encaja tanto con las más clásicas como con las más atrevidas. Temporada tras temporada siguen en lo más alto, quitándole el puesto a otros modelos y estilo de calzado que parecían tenerlo más que garantizado.

Las hemos llevado sin problemas todo el invierno con los looks de abrigo, pero ahora que ha llegado el buen tiempo son muchas las que están pensando en colocarlas en un segundo lugar y desempolvarlas de nuevo cuando pasen los días de calor. La respuesta es un rotundo NO, porque las botas cowboy también son para llevar en primavera, e incluso en verano. Las influencers nos lo dicen y nosotras les hacemos caso.

Las botas cowboy también encajan con tus look de primavera

Desde María Pombo a Violeta Mangriñán, pasando por María García de Jaime, todas han abrazado el estilo cowboy. Y lo han combinado de formas muy distintas, dejándonos claro la versatilidad de este complemento también con la llegada de los días de sol.

Se trata de una tendencia que ha ido acaparando todos los looks, atreviéndose con mezclas casi imposibles y dando rienda suelta a nuestra imaginación para crear estilismos originales, divertidos o incluso de lo más clásicos. Estilismos que se han ido adaptando a los distintos modelos de botas cowboy, desde botines, botas metalizadas, lisas o bordadas. Todo vale si a los pies llevas unas botas cowboy, palabra de influencer. Y como prueba de ello, estas son las seis maneras de llevarlas esta primavera que te proponemos de la mano de la firma Mtng.

Desde los botines clásicos en negro a las botas de marcado tacón cubano, pasando por las más marcadas con detalles encontraste o las arrugas, seguro que entre ellas está tu favorita.