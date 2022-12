Si la vemos en una boda es la más elegante, si acude a un evento social nos muestra el estilismo más cool, si nos la encontramos en algún paradisíaco lugar de vacaciones tiene el look más chic y si solo pasea por las calles de Madrid elige siempre la mejor combinación. Sassa de Osma forma parte de esa nueva generación de aristócratas, entre las que también se encuentra Sofía Palazuelo o Tamara Falcó, que se ha convertido en todo un referente de estilo. Cada uno de sus looks es pura inspiración y lo acaba de hacer de nuevo dándonos las claves para lucir con el mayor de los estilos las botas de agua.

No hace falta que estemos en el campo ni que llueva a cántaros para calzarnos unas botas de agua. Son ya un complemento imprescindible, aunque casi siempre recurrimos a los pantalones vaqueros, el jersey de lana y el chubasquero para combinarlas. Por eso el giro que le ha dado la esposa de Christian Hannover es lo mejor que hemos visto en mucho tiempo.

Así se combinan las botas de agua para conseguir el mejor look

Solo ha necesitado unas prendas básicas para coronar un look sobresaliente. Sassa de Osma ha elegido los tonos tierra, para una falda midi plisada, un jersey corto y una cazadora oversize. En los pies las botas de agua negras de caña alta, con suela track y discretas tachuelas que le daban un toque rompedor a un estilismo más lady. Mejor imposible.

Junto con las botas, la bomber era la prenda preponderante de su look. Un diseño oversize en camel, el mismo tono de la falda y el jersey, con bordados de flores en uno de los delanteros, que ella lució con la cremallera abierta y las mangas ligeramente remangadas.

El resultado de esta aparentemente arriesgada, pero a la vez efectiva combinación, es un look urbano, de total tendencia, que nos ofrece otra forma diferente de combinar las botas de agua. ¿Habías pensando alguna vez que podrían quedar tan bien con una falda plisada? Solo tienes que mirar a la diseñadora peruana para obtener la respuesta.

En invierno, botas a todas horas

Si hay un calzado que en los meses más fríos reina por encima de todos esas son las botas. Las vemos a la gran mayoría de las famosas, de las más calentitas como las Ugg o Mou, que también puedes llevar con todo tipo de looks, a las cowboy, esas clásicas que no pasan de moda y ya se han convertido en un básico (aunque las hay más atrevidas, como Anabel Pantoja, y en vez de decantarse por las básicas negras o camel se atreve con las botas cowboy más galácticas).

Eso sí, seguro que a Sassa de Osma no la veremos nunca con un modelo tan extremo como el de la sobrina de Isabel Pantoja, porque su estilo es mucho más neutro y relajado. Fuera de las grandes ocasiones, donde sus vestidos de líneas románticas (muchos de ellos firmados por Jorge Vázquez) nos maravillan, la joven prefiere no llamar demasiado la atención y encuentra en Massimo Dutti, la firma de Inditex de precios accesibles, las prendas básicas para crear su envidiado vestidor. Y si hablamos de sus complementos infalibles lo tiene muy claro: los bolsos de Moi & Sass, la firma que comparte con su amiga Moira Laporta, son los mejores aliados para todos y cada uno de sus looks.