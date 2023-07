El elegante vestido veraniego de Sassa de Osma y su bolso tote más chic

Los vestidos con flores XXL ya sean en tres dimensiones, en estampado o en bordados, han causado verdadero furor esta temporada. Aunque la mayoría de los diseños que incluyen este tipo de motivos se acercan más a lo formal y hacen las delicias de las invitadas, también los hemos visto en moda casual. Hoy, Sassa de Osma ha vuelto a impresionar con un impecable estilismo que estaba formado por las piezas perfectas para derrochar elegancia hasta en los outfits más informales. Te contamos todos sobre su último estilismo y analizamos las prendas y accesorios que hicieron que su look fuera perfecto.

La esposa de Christian de Hannover no da puntada sin hilo, todos sus looks están más que estudiados y ya sea por ese gusto natural para elegir combinaciones o por el azar el resultado es siempre el mismo, un look impoluto. Su imagen y su estilo cuidado no derrapa en ninguna ocasión, ni siquiera cuando llega el verano, temporada en la que es más fácil cometer alguna vulgaridad 'estilística'. En su última aparición, la 'Princesa de los Andes' ha apostado por un original vestido de la diseñadora turca Gül Hürgel.

El vestido de lino de Sassa de Osma con el que triunfar e ir fresca este verano

El vestido que llevó contaba con un cuello ancho que hacía las veces de solapas y de hombreras con bordados florales de colores tanto en el frente como en la espalda de la prenda. El talle estaba ligeramente ajustado con una botonadura frontal amarilla que contrastaba con un ribete de colores que cambiaba de tono en el bajo del vestido. Este diseño estaba confeccionado 100% en lino blanco, una opción estupenda para los días más calurosos de verano, pues a la hora de transpirar, no tiene rival.

La ligereza, la célebre firma y el precioso diseño del vestido hacían que su precio ascendiera hasta los 854,74 euros en la página oficial de la firma, en la que lo podéis encontrar bajo el nombre de 'Pride Dress'. El nombre del vestido hace referencia a los colores de la bandera LGTBIQ+ que se pueden distinguir en los ribetes y los bordados de la prenda.

Para rematar su look, la aristócrata incorporó un bolso tote mini de la última colección de complementos de su firma Moi & Sass. El bolso de mano estaba confeccionado en cuero en color mostaza formado por piezas geométricas dispuestas en forma de red y con forro blanco. En sus pies, como siempre, unos mocasines planos en color verde de la firma Chatelles.