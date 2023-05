Sassa de Osma se ha convertido, sin lugar a dudas, en fuente de inspiración para nosotras. Ya sea para ir a ver una exposición, para una comida con amigas, para un evento especial, para ir a la oficina... Lo cierto es que la royal siempre tiene el modelito perfecto para imitar y triunfar. Eso sí, aunque son muchas las prendas que conforman su armario, la mayoría tienen algo en común: el sello 'Made in Spain'. Y es que son muchas las veces que le hemos podido ver con diseños de Massimo Dutti o Zara, pero también con modelos de firmas más pequeñas como María de la Orden, Nicolás Montenegro, Sophie and Lucie o Philippa 1970. De hecho, esta última es una de sus favoritas. Tanto es así, que últimamente todas las semanas luce un nuevo vestido de la marca. Pero ojo, porque en esta ocasión se ha superado. Y es que ha estrenado un diseño estampado que no puede ser más ideal y favorecedor.

Te vas a enamorar por completo del vestido estilo años 50 de Sassa de Osma

No importa la época del año en la que nos encontremos, Sassa de Osma tiene devoción por los vestidos. Ya sea con piezas de invierno o de verano, nunca falla. Y para comprobarlo no hay más que echar un vistazo a su último look. La peruana ha presumido de un nuevo diseño con estampado tropical que bien puede funcionar en cualquier evento que se precie en la época estival.

Se trata del vestido Grasse de Philippa 1970, un modelo elaborado con 100% lino que destaca por su corte midi y su falda al bies con vuelo. ¿Lo más? También cuenta con un bonito escote en forma de corazón que consigue aportar un plus de estilo y forma a la pieza.

Este vestido, nada más verlo, nos ha trasladado a la mítica serie de 'Galerías Velvet' que tanto éxito tuvo en televisión hace algunos años. Y es que la moda de los años 50 que sacaban en pantalla tenía como base lucir hombros suaves, cinturas muy finas y ceñidas, y faldas con movimiento y un extra de volumen.

Sea como sea, el nuevo vestido de Sassa de Osma nos encanta. Además, su característico estampado tropical es infalible para ganar un toque chic a cualquier edad. ¿El precio de este original diseño? No apto para todos los bolsillos: 420 euros. ¿La buena noticia? Directamente a través de la página web de la firma se puede pagar en tres plazos sin intereses.