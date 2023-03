Sassa de Osma nos ha sorprendido con el traje de lino más bonito de Massimo Dutti que triunfará esta primavera para ir elegante y no pasar calor.

¿Tienes que asistir a un evento elegante y no sabes qué ponerte? Lo sabemos, la primavera está llena de cumpleaños, de eventos sociales y fiestas a las que ir formal, pero cómoda. Hoy, Sassa de Osma nos ha sorprendido con un traje de Massimo Dutti que podemos estrenar en un evento elegante e ir súper juvenil y chic. Analizamos el look de la aristócrata y te damos todos los detalles para poder recrear su estilismo. La mujer de Christian de Hannover ha combinado su traje de una forma muy original, ¿quieres descubrirlo? te contamos todo a continuación.

Siempre hay que tener un traje de dos piezas blanco preparado para un evento especial, siempre que no sea una boda, un bautizo o una comunión. El blanco es el color prohibido durante estas tres fiestas, pero podemos estrenarlo en cientos de ocasiones especiales. El que ha elegido Sassa lo tiene todo, sienta bien, tiene un diseño muy bonito y elegante y es súper fresco para estrenar durante esta temporada. Sabemos que a muchas se le resisten los trajes de dos piezas a partir de abril, pero solo tenéis que darle una oportunidad a tejidos como el lino para descubrir que un traje en mayo no es sinónimo de 'golpe de calor'.

Sassa de Osma ha combinado su traje de Massimo Dutti con unas sandalias de PVC transparentes

El traje que ha lucido Sassa de Osma pertenece a la última colección de Massimo Dutti y es perfecto si quieres tener en tu armario una pieza atemporal que sacar cuando te convenga. La parte superior tenía un diseño cruzado, maxibolsillos y una botonadura frontal muy clásica, aunque el corte de la americana era ligeramente oversize. Los pantalones tenían un corte recto y wide leg que le sentaban como un guante. Además, Sassa se preocupó de plancharlos a raya para darle un toque más formal a su outfit.

Si hubo algo que nos sorprendió fue el calzado. La diseñadora está muy al tanto de las últimas tendencias, por eso no ha dudado ni un momento a la hora de calzarse con unas sandalias planas de vinilo transparente. Este tipo de calzado está triunfando entre las invitadas y lo podemos encontrar con o sin tacón. Las de la fundadora de Moi & Sass también eran de Massimo Dutti y encajaban a la perfección con su look. Desliza para ver en la galería el look de Sassa de Osma al completo.