En el mundo de la moda, las celebridades suelen ser fuente de inspiración para muchos seguidores ávidos de conocer las últimas tendencias para llevarlas a su amario. Sassa de Osma, que es conocida por tener un estilo impecable, causó sensación al asistir a una boda luciendo un deslumbrante vestido de invitada que resultó tener un doble sorprendente en Ali Express. Con esta inesperada revelación sobre la mesa, el debate está servido. ¿Está la originalidad, la moda y la accesibilidad al alcance de todas? Analizamos el estilismo de la royal y te damos todos los detalles sobre su última adquisición.

La Princesa de los Andes, conocida por su elegancia innata, cautivó a todos los presentes en la boda con su elección de vestuario. Su vestido de invitada de la firma Andrew GN contaba con muchas de las tendencias de esta temporada. El diseño se centraba en el tejido plisado creando tablas mini en mangas y falda. Por un lado, el vestido lucía un cuello a la caja con drapeado frontal, sus mangas eran abullonadas, el talle ajustado con una banda a modo de cinturón que daba paso a una enorme falda. El estampado del vestido mostraba motivos vegetales y florales en tonos verde pistacho sobre un rosa palo súper elegante.

Sassa de Osma ha combinado su espectacular vestido plisado con unas sandalias doradas

La esposa de Christian de Hannover sabe perfectamente que un vestido estampado tan llamativo como el que lució necesita poco acompañante. Por eso, eligió sólo unos pendientes lágrima de pequeño tamaño para completar su look. En cuanto a sus pies, optó por la comodidad de unas sandalias planas de tiras doradas y dejó los tacones a un lado. Las llamadas 'sandalias de dedo' son perfectas para ir cómoda si lucimos un vestido largo, pues ya que apenas se verán, podemos permitirnos el lujo de usar calzado plano.

Este diseño exclusivo destacaba por su sofisticación, pero a nosotras, que no se nos pasa un detalle, nos llamó la atención que este vestido tuviera un hermano gemelo en la plataforma china. Eso sí, con algunas diferencias. El que ofrece Ali Express lucía exactamente el mismo estampado, las mismas tablas y el mismo escote. No obstante, este doble tiene unas mangas francesas acampanadas que terminan con un ribete de plumas rosas y la falda en lugar de llegar hasta el suelo, tiene un corte midi muy elegante. Este artículo tiene un precio de 95,50 euros y está disponible en la web ¡y rebajado con un 30% de descuento! ¿Quién no optaría por la moda low cost en esta ocasión?

