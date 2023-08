A pesar de que son muchas las prendas que conforman el armario de Sassa de Osma, es innegable que la llamada 'Princesa de los Andes' tiene debilidad por los vestidos. Da igual si es invierno, verano, otoño o primavera, siempre encuentra el momento perfecto para estrenar un nuevo diseño. Eso sí, después de detenernos un poco para analizar su gran colección, hemos llegado a la conclusión de que la mayoría de sus vestidos tienen algo en común: el sello 'Made in Spain'. Y es que aunque son infinitas las veces que la hemos podido ver con modelos de Massimo Dutti o Zara, también son incontables las ocasiones que ha lucido diseños de firmas más pequeñas como María de la Orden, Sophie and Lucie o Philippa 1970. De hecho, esta última es, sin duda, una de sus favoritas. Y la mejor prueba de ello es que ahora ha vuelto a apostar por la marca y ha arrasado con un vestido estampado que no puede ser más original y estiloso.

El nuevo vestido de Sassa de Osma ha causado tanto furor que ya está agotado

Según ella misma ha confesado, este vestido ya se ha convertido en su 'uniforme' favorito del verano. Y lo cierto es que reúne todos los requisitos clave para ser un básico que te saca de cualquier apuro: es cómodo, es fresco, sienta de maravilla y, además, cuenta con un print de lo más especial y diferente. Hablamos del estampado Ikat, que ya se postula como el más buscado de la temporada.

¿Todavía no habías oído hablar de él? El Ikat es una técnica de teñido del sudeste asiático en la que se aplican diferentes tintes sobre las telas para conseguir estampados originales y llamativos, como el del nuevo vestido de Sassa de Osma. La peruana, además, ha completado su look de manera excepcional: con un mini bolso mostaza de su propia firma, MOI&SASS (cuesta 295 euros).

Este singular vestido, que como te decíamos antes pertenece a la firma Philippa 1970, es infalible tanto para ir a la oficina, como para acertar en eventos, y hasta para triunfar en una boda. ¿Su precio? 140 euros. Pero si lo quieres debes estar muy atenta, porque tras su gran éxito puede que lo vuelvan a reponer muy pronto...