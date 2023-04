Ya es oficial, los vestidos primaverales de este año irán a todo color y plagados de flores mini. El estilo vintage siempre ha estado muy unido a esta estación, pues las telas vaporosas, las gasas y los tonos frescos encajan a la perfección con la temperatura y los paisajes. Si hay una royal que no se pierde ni una sola tendencia de moda y que las incluye en sus estilismos diarios con un estilo que nos deja pasmadas esa es, sin ninguna duda, Sassa de Osma. Hoy, la aristócrata ha estrenado un vestido a todo color que pertenece a la última colección del nuevo proyecto fashion de otra royal muy cercana a su círculo. ¡Te contamos todos los detalles a continuación!

La mujer de Christian de Hannover es bien conocida ya por su especial gusto para elegir estilismos, siempre con clase, pero muy al día de las últimas tendencias. Aprovechando la llegada del buen tiempo, la royal ha querido estrenar una de los diseños más bonitos que ha lucido en los últimos meses. Se trata de un vestido de corte y estampado de estilo vintage que contaba con mangas cortas con volantes con mucho volumen, nido de abeja en el talle y una gran falda capa con volantes mini.

Sassa de Osma estrena el vestido de la nueva firma de Tatiana Santo Domingo

Todo el vestido estaba confeccionado en algodón rosa chicle y estampado formado por caracoles del que salían pequeñas fresas que destacaban sobre el fondo. El modelo del vestido es el Lola Dress Berry Snail Candy perteneciente a la firma Muzungu Sisters y con un precio en la web de 567 euros. Pero ¿Quién está detrás del diseño de este precioso vestido y de la marca?

Sí, señoras, Tatiana Santo Domingo, esposa de Andrea Casiraghi, y su amiga Dana Alikhani. Las telas utilizadas para la creación de muchos de sus vestidos salen directamente de talleres de artistas indios que las hacen a mano con sumo cuidado. La llamada 'Princesa de los Andes' no ha podido resistirse a lucir esta joya y así dar visibilidad al nuevo proyecto de Tatiana, todo queda en familia. La royal ha completado su look con unos mocasines planos de punta roma y confeccionados en ante de color rojo, que combinaba a la perfección con el estampado del vestido. Por otro lado y para darle un toque chic a su look, la joven se puso unas maxi gafas de corte cat eye hechas de carey transparente con cristales ahumados, una preciosidad que está cada día más en boga.

Combina tu bolso con el color de tus gafas

Este original estilismo podría funcionar muy bien para una boda de día si incluimos unas sandalias altas de tiras o unos mules en color nude. Un bolso mini o de mano en color rojo vibrante podría ser la opción que primero se os pasara por la mente, aunque, si apuestas por unas gafas de carey como Sassa, no sería mala idea hacerse con un bolso clutch hecho de resina en el color de las gafas. Lo suyo es equilibrar el outfit para que los colores no se roben el protagonismo unos a otros.

Si eres de las que prefiere que el bolso y sus zapatos pasen desapercibidos, siempre puedes hacerte un recogido y lucir unos pendientes más llamativos. Una buena opción sería elegir unos pendientes dorados en forma de lágrima o con algún motivo floral hechos de pedrería o resina. ¿A qué esperas para hacerte con un vestido de estilo vintage tan bonito como este?