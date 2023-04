Hace unos años que se instaló en España con su marido, el príncipe Christian de Hannover, y poco a poco se ha convertido en una de las jóvenes aristócratas más elegantes, un club del que también forman parte Tamara Falcó, Isabelle Junot o Sofía Palazuelo. Clásica y a la vez actual, el estilo de Sassa de Osma nos conquista cada día más. Tanto si la vemos en una de las glamurosas fiestas a las que acude, en una boda royal o incluso en un funeral, como si nos la encontramos paseando por las calles de Madrid con su familia o disfrutando de una tarde con sus amigas, siempre está impecable. Esta vez no ha sido una excepción y lo ha logrado con la eterna e infalible combinación del blanco y el negro, pero especialmente gracias a la chaqueta más original que hemos visto esta primavera.

Entre libros de arte y en un escenario tan elegante y sofisticado como ella misma, la empresaria peruana acertó también a la hora de que su estilismo entonara como el maravilloso entorno en el que se encontraba. Sencilla, elegante, sofisticada todos estos adjetivos encajan a la perfección en su estilismo. Realmente estamos hablando de unas prendas básicas, de fondo de armario, aunque con un toque un tanto especial cuando hablamos de la chaqueta.

El look en blanco y negro de Sassa de Osma en el que te vas a inspirar

Todos sus looks son inspiradores y algunos de ellos fáciles de copiar y al alcance de casi todos los bolsillos. Porque Sassa de Osma, además de lucir prendas y complementos de grandes firmas como Dior o de diseñadores patrios como Jorge Vázquez (autor de su traje de novia), también la vemos llevar prendas mucho más asequibles, entre ellas las de Massimo Dutti, la firma del grupo Inditex preferida para su día día.

El look del que hoy hablamos está formado por un pantalón recto de vestir negro y una original blazer blanca larga y entallada, con abertura en la espalda, dos bolsillos laterales con tapeta y cierre al hombro con drapeado y una especie de volante, sobre un cisne en el mismo tono. Absolutamente perfecta sin necesidad de más producción.

En el look destacada por encima de todo la blazer, una prenda de lo más original y diferente, que puede ser esta primavera la alternativa perfecta a las clásicas que todas tenemos en el armario. Es de la firma Dalood y la puedes conseguir en la plataforma online de alquiler y compra de ropa Olibati . De su precio original de 531 euros ahora se puede adquirir por 240 euros, aunque solo está ya disponible en la talla 36 y una única unidad. También existe la posibilidad de alquilarla por dos días 48 euros, por cuatro días 96 euros o por ocho días 143 euros.

Un look para la invitada perfecta

Ahora que estamos en plena temporada de eventos (bodas, bautizos y comuniones) esta chaqueta es una prenda perfecta para completar tu look de invitada de entretiempo. Aunque el blanco no es el color más ortodoxo si vas a una boda (ya se sabe que no debes eclipsar a la novia y ese es el color reservado para ellas en el gran día), la chaqueta de Sassa de Osma sí es ideal para lucir en una primera comunión o un bautizo, acompañando un pantalón palazzo o un culotte tanto en un tono pastel como en un alegre estampado. Una prenda con la que vas a lograr elevar cualquier look.