Los vestidos largos y de corte midi han sido una de las prendas más deseadas este invierno, sobre todo los de punto, canalé y satinados. Con la llegada del buen tiempo parece que esta prenda tan elegante y que nos da tanto juego seguirá en boca de todas. Aunque probablemente los tejidos se adapten a las nuevas temperaturas, el satén, el raso y el lino están ya llamando a la puerta de nuestro armario. En esta ocasión, Sassa de Osma se ha dejado ver con un precioso vestido midi de Massimo Dutti que nos ha enamorado y que querremos tener en entretiempo. Te contamos todos los detalles de su look y te damos ideas para combinarlo a continuación.

La mujer del príncipe Christian de Hannover es siempre una fuente de inspiración, en cuanto a moda se refiere, para mujeres de todas las edades. Lo cierto es que su buen gusto es consabido, pero siempre nos lo recuerda sacando de su vestidor una nueva prenda con la que sorprendernos. La royal se ha enfundado en un precioso vestido para pasar un día de domingo por el centro de Madrid. Esta prenda diseñada por Massimo Dutti estaba confeccionada en algodón y seda, en un tejido fluido más adecuado para el entretiempo; contaba con mangas largas, un cuello redondo y cerrado y una falda con abertura en la que se podía ver un estampado abstracto sobre un fondo verde musgo muy en boga.

Sassa de Osma combinó su vestido midi con unas botas de caña alta negras

Este precioso vestido está disponible en la web de la firma en todas las tallas, pues pertenece a la última colección de la misma, a un precio de 99,95 euros. La simplicidad del diseño lo convierten en la prenda perfecta para combinar con cualquier tipo de calzado que deseemos, desde una comida de empresa hasta un día de shopping más informal. La influencer apostó por las botas de cuero de caña alta con punta y tacón mediano que más llevan. Aunque perfectamente se puede acompañar de unos mocasines de suela track de última tendencia, unas botas dark, si queremos darle a nuestro estilismo un toque grunge o unos stiletto discretos.

¿Cómo acompañamos este vestido?

Sassa se dejó ver despojada de cualquier tipo de accesorio, ni otras prendas, ni pendientes, ni colgantes, ni bolso, ni anillos y es muy probable que eso haga que se vea tan elegante. Aun así, tenemos algunas ideas para que puedas completar su look. Por ejemplo, sería buena idea añadir un cárdigan negro con botonadura frontal, una chaqueta de líneas rectas y corte tailoring o una blazer negra a juego con las botas. Si aún así queréis usar una pieza de abrigo, podéis optar por un trench clásico en color negro, o un abrigo largo hasta los tobillos con grandes solapas. Eso sí, olvidaos de los estampados, con el que luce el vestido es más que suficiente.

Un minibolso de mano en un tono similar a la mancha abstracta del vestido podría funcionar, aunque un bolso negro de cadena puede ser tu mejor aliado. No obstante, las gafas de sol son el accesorio que nunca puede faltar en este tipo de looks para pasear por la ciudad, opta por unas de montura negra y de estilo gatuno para culminar tu look. Si no eres de gafas, esta temporada hemos observado que complementos como la boina o el sombrero han vuelto pisando tan fuerte como Sassa de Osma.