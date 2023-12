Primero se convirtió en un referente en moda masculina y en los últimos años Scalpers también ha conseguido posicionarse como una de las firmas preferidas entre las influencers y las jóvenes, y no tan jóvenes, con más estilo. Y ahora ha dado un paso más lanzado una colección cápsula diseñada por Olivia Palermo. La empresaria e it girl neoyorkina viajó a Madrid junto a su marido, Johannes Huebl, para celebrarlo por todo lo alto rodeada por apasionadas de la moda como Sassa de Osma, Lulu Figueroa, Lucía Barcena o Mafalda de Bulgaria. En esta temporada previa a la Navidad las fiestas se suceden, con las alfombras rojas más glamurosas, pero no es necesario lucir un vestido de gala para triunfar ¿El mejor ejemplo? El estilismo que Sassa de Osma eligió para conocer colección de Palermo en la cena celebrada en el palacio Conde de Bornos, de Madrid.

Como no podía ser de otra manera, la esposa de Christian de Hannover hizo un guiño a la anfitriona eligiendo dos de las prendas más destacadas de su colección. Sassa es todo un icono de estilo que se caracteriza por un armario repleto de básicos, que emanan ese Old Money que reina en estos momento. Looks de prendas atemporales, clásicos pero siempre con algún toque especial, tanto de última tendencia como con aire étnico, para hacerlos más especiales.

El look de Sassa de Osma que vas a querer copiar para llevar a todas horas

Hay prendas que por sí solas consiguen transformar un look, y la cazadora que eligió Sassa es una de ellas. La bomber es una de las prendas estrellas de este otoño, tanto las más calentitas para combatir el frío, como la de Tamara Falcó, como las festivas de lentejuelas (Zara ha hecho viral uno de sus diseños), pero de entre todas nos quedamos con la de la diseñadora peruana. La más versátil, para llevar de la mañana a la noche, y conseguir rejuvenecer y hacer desenfadados los looks más clásicos.

Con su bomber de cristales, la falda plisa, botines y una camiseta blanca, el estilismo de Sassa de Osma fue el gran triunfador de la noche.

La bomber de Sassa de Osma: así debes combinar la prenda estrella de la temporada

La bomber diseñada por Olivia Palermo para Scalpers es la clásica, con cuello redondo y cierre frontal con cremallera rematada en rib, que tiene en los detalles de cristales de los hombros el toque diferenciador. Es ideal para llevar con unos pantalones vaqueros en la versión más casual, pero también encaja con prendas más serias, como la falda plisada satinada de Sassa, y llevarla en uno de los múltiples compromisos que se nos avecinan en las próximas semanas. Su precio es de 239 euros.

La falda midi plisada satinada, también de la colección de Olivia Palermo para Scalpers (79,90 euros), es otra de esas prendas de fondo de armario que puedes combinar para cualquier ocasión.

Para ir a la oficina o para una cena de Navidad, Sassa de Osma nos ha dado la mejor inspiración, para vestir cómoda pero con todo el estilo del mundo.