Sassa de Osma sigue encabezando la lista de las mujeres que más looks inspiradores nos dan. Sus propuestas de estilo son para las que buscamos estar actualizadas de cara a las tendencias de cada temporada. Ahora ha sido la encargada de convencernos de que no hay calzado más original que unas venecianas de terciopelo, y ahora lleva otro zapato del que vamos a enamorarnos este otoño-invierno. Se trata de unas bailarinas que no son como las demás, es decir, se trata de una creación de Dior que son de lujo y pegan con todo.

Las bailarinas de Dior de la royal peruana pertenecen a la colección 'Décolleté Dior Rose', están hechas en piel de becerro con acabado de charol negro y detalle de rosa con perlas de resina blancas. Un modelo de tacón sensato que sirve para refinar la imagen de quien las lleva. Sassa las ha añadido a un total look de la maison, protagonizado por un cárdigan y una falda tubo de efecto arrugada.

Estas bailarinas son una fantasía. Lo sabes tú y lo sabemos nosotras. Además, Sassa se las pondrá muchísimo, ya que al ser de color negro le durarán muchos años sin que pasen de moda. Prácticamente, toda la vida. Aportan mucho estiloso y desprenden ese aire preppy que tanto nos gusta. Sobre todo, cuando queremos ir más elegantes y minimalistas.

Lo cierto, es que si hay una inversión que se amortiza en cada temporada esas son las bailarinas en todas sus versiones, un calzado ganador en estilo y comodidad que funciona tanto para invitadas como para relajados momentos cotidianos. El precio del modelo de Sassa, concretamente, cuesta 1.550 euros.

Las bailarinas de Sassa de Osma, el calzado cómodo por excelencia

Como experta, Sassa de Osma es una auténtica cazadora de tendencias, por lo que si su forma de vestir destaca por las piezas más simples, siempre las combina con las últimas novedades más llamativas para conseguir un look digno de admiración.

En este sentido, las bailarinas con punta cuadrada han sido una tendencia en los últimos años, ofreciendo un estilo distintivo y vanguardista en comparación con las formas de punta más tradicionales

En Dior hemos encontramos la opción de la esposa de Christian de Hannover que combina con todo y es una auténtica pasada, pero la versión más fiel a la suya está en la firma 'Alohas', e incluye tiras paralelas en el empeine y hebillas plateadas pulidas que añaden más brillo al charol brillante que recorrer el piel transformando por completo el resultado de cualquier outfit. Tienen un precio de 170 euros, y por su forma rinden homenaje a la icónica forma del zapato Mary Jane. ¿Un plus? su diseño plano las convierte en una opción popular para personas que prefieren evitar los tacones altos. Además de en color negro, también está disponible en color granate, marrón y en plata. Cómo combinar las bailarinas para arrasar en estilo este otoño como Sassa de Osma Otra de las muchas razones por las que las bailarinas son populares incluyen su versatilidad, capaz puede adaptarse a diferentes ocasiones, y su facilidad para combinar con una amplia variedad de atuendos. Puedes llevarlas para elevar looks más desenfadados o más elegantes, ya sea para hacer planes casuales o más formales. Por ejemplo, prueba a combinar unas bailarinas con unos skinny jeans o pantalones ajustados para un look moderno y casual. La verdad es que las bailarinas suelen llevarlas las mujeres con un estilo más refinado y pulido. Aquellas mujeres fieles al estilo clásico y las cayetanas. Por ejemplo, este otro conjunto que lleva Sassa nos sirve para enseñarte cómo combinar unas bailarinas de la forma más elegante para otoño: blazer de lana con solapa de terciopelo y unos pantalones de algodón color marfil. El modelo que lleva pertenece la firma de la estilista de moda Isabel Moralejo, de Adeba. Son en color rosa fucsia de raso con un adorno de cristales y cuestan 199 euros.