Sara Carbonero tiene el jersey perlado y los vaqueros estampados que querrán todas las fashionistas… y están de súper rebajas

Hay días en que, a pesar de tener muchas opciones en el armario, no sabes qué ponerte, bien porque no tienes ganas de pensar o porque estás cansada de llevar siempre los mismos conjuntos. Es el momento ir de compras, y más ahora que ya han comenzado las rebajas y es el mejor momento del año para encontrar prendas infalibles que te saquen del "¿qué me pongo hoy?". Pues grábate este look de Sara Carbonero en la retina y consigue todas las prendas con descuento antes de que sea demasiado tarde.

Gracias a la última propuesta de estilo de la periodista, vamos a por la solución. Si quieres empezar la nueva temporada con estilismos fashion, estás cansada de los básicos de siempre, o necesitas un chute de buenas vibras, lo mejor que puedes hacer es apostar por este combo a la moda que va más allá de los outfits clásicos a los que estamos acostumbradas.

El look de Sara Carbonero con un jersey perlado y unos vaqueros estampados

Sara Carbonero es la reina del estilo boho-chic. Sus looks con prendas de estilo folk son un clásico que han inspirado a miles y miles de mujeres, pero esta vez ha dado con el look con pantalones vaqueros y jersey más favorecedor. Un conjunto que todas podemos conseguir en las rebajas de la marca 'Slowlove' (Cortefiel).

Con este modelito la presentadora nos demuestra que en la sencillez está la elegancia. Un look repleto de prendas fashion cuyo resultado es ideal para llevar en el día a día. Podríamos decir que es uno de los mejores conjuntos para el invierno.

Sara solo ha necesitado dos piezas para arrasar en estilo. Unos pantalones vaqueros estampados (en este caso son de color rosa y acabados en campana con el tiro alto), y un jersey de punto perlado de cuello caja y multicolor. Así de fácil. Y ya ves que el conjunto es una fantasía. Pero, además, Sara nos da una alegría al tratarse de dos prendas que tienen, actualmente, un importante descuento. El jeans tiene un precio de 19,99 euros (de la talla 34 hasta la 44), y el suéter de 34,99 (aunque solo está disponible en la XL). Un precio totalmente razonable si lo equiparamos con todas las veces y situaciones en las podríamos llevar las dos piezas.

Vaqueros estampados + jersey de punto perlado: un look para acertar siempre

Queremos empezar el 2024 con un look clásico pero con un toque muy trendy. Un vaquero estampado de campana de tiro alto y un jersey de punto perlado multicolor son capaces de darnos la clave del éxito en nuestros looks del día. Seguramente tengas prendas parecidas en casa, pero si quieres copiar el look de Sara al completo, habrás dado con el modelito más estiloso y cómodo.

Si quieres darle elegancia, llévalo con un abrigo de lana en color blanco crudo y unas botas de tacón, para un toque de glamour. O, si por el contrario, quieres quitarle rigor úsalo con una chaqueta corta vaquera y unas deportivas blancas y le darás un toque más casual.

Los jeans de campana y el tiro alto, son algunos de los modelos de pantalones que llevan varias temporadas de moda y que van a seguir estando entre nosotras también este 2024. Hay estilos muy diferentes que admiten muchas combinaciones. Los de Sara son ideales para llevar con camisetas básicas, tops, camisas, sudaderas o con jerséis. De hecho, esta última propuesta es una de nuestras favoritas para combatir las bajas temperaturas.

Por otro lado, y como bien sabes, las prendas de punto son siempre nuestras eternas favoritas para invierno. Son geniales porque nos resguardan del frío y nos brindan ese aire cómodo y suave que tanto no gustas, además de que, por lo general, son prendas que podemos usar de una temporada a otra, por lo que invertir en ellas siempre es buena opción. Por eso, hemos sentido amor a primera vista al ver el nuevo jersey de Sara.

Se trata, como ya hemos comentado, de un jersey de punto perlado en tonos rosas -una de las tonalidades que más favorece a todas y que ofrece una gran versatilidad a la hora de combinarse con cualquier otra prenda. Además, está confeccionado en hilatura sostenible con detalle de menguados en escote y tiene la abullonada con detalle de alerón.