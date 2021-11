Es una de las mujeres más seguidas de nuestro país. Y es capaz de generar tendencias con tan solo ponerse una prenda, quizá por eso Sara Carbonero vio desde hace tiempo que la moda podía ser uno de sus caminos. Ahora todo lo que lleva se convierte automáticamente en fuente de inspiración para looks de alfombra roja pero, sobre todo, para los looks del día a día, donde destaca con sus estilismos de inspiración campestre.

El jersey de Sara Carbonero, la estrella del look

Estos días se ha salido un poco de la línea del boho chic apostando por una prenda más que llamativa y que no puede quedarle mejor. Se trata de un jersey de color naranja con efecto pelo que daría luz a cualquier look. Ella lo acompaña de una prenda de tejido vaquero oscuro, con el que va de maravilla.

No obstante, además de faldas y pantalones vaqueros, cualquier prenda en negro quedará estupenda como contrapunto. El detalle más sofisticado del jersey es una apertura en la espalda que le da un toque diferencial a una prenda que esta vez no es de Slow Love, la firma que Sara Carbonero ha creado junto a su gran amiga, Isabel Jiménez.

A la venta esta temporada

El jersey que luce Carbonero es de Zara y es de esta temporada, por lo que aún está a la venta en casi todas las tallas por un precio de 19,99 €. Es de nailon y poliéster, aunque otro de los detalles que lo hacen especial es que imita al pelo, ofreciendo unos volúmenes y texturas muy originales que ella remata con un colgante largo, con forma de atrapasueños en tono turquesa.

Sara lo luce junto a una falda vaquera de largo midi, construyendo así un look de Street style que es adecuado para una tarde de compras, una reunión de amigos o una jornada de trabajo, como es su caso. Carbonero eligió este estilismo para ir a la radio y recibir en su programa al actor Adrián Lastra.

Con el actor charló de su paso por la serie de televisión Velvet, del musical Hoy no me puedo levantar, del que formó parte interpretando a uno de los personajes más recordados. Pero también hablaron de Privacidad, la obra que el intérprete tiene ahora en cartel en el teatro Marquina de Madrid y en el que se habla de un tema que no puede estar más de actualidad: la exposición en redes sociales a la que casi todos nos sometemos cada día.