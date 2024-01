El principio del año no solo es sinónimo de nuevos propósitos, también de las esperadas rebajas. Las amantes del estilo boho de Sara Carbonero están de enhorabuena porque la firma que lidera junto a su inseparable amiga y comadre Isabel Jiménez, 'Slowlove', cuenta con descuentos que llegan al 50%. No nos hemos podido resistir y ya tenemos nuestros favoritos: prendas de marcado carácter 'slow'. Esta siempre es una seña de identidad de la periodista quien recientemente celebraba el décimo cumpleaños de su hijo mayor, Martín. ¡Adelante!

¿Ya tienes tu lista de rebajas? No caigas en las temidas compras por impulso y planifica lo que necesitas en tu vestidor para no pecar en exceso. Una vez con esta premisa en mente, ten en cuenta que existen prendas que siempre serán una buena elección adquirir ahora como los abrigos y el calzado -las piezas que posiblemente sean las más costosas de nuestro armario-. En este momento podemos encontrar auténticas gangas a precios que se convierten en imbatibles. Tenemos fichado un abrigo precioso y muy calentito de la firma de moda fundada por Sara Carbonero. Está confeccionado a partir de fibras recicladas en tejido multicolor que nos encanta porque no solo es original, también derrocha carácter propio. Si antes costaba 139 euros, la rebaja es de un 50%, así que se queda en 69,50 euros.

Nuestros favoritos de 'Slowlove': la marca de la que Sara Carbonero es directora creativa

Las cazadoras bomber han regresado esta temporada con más fuerza que nunca. Este clásico entre clásicos, que tuvo su auge en los noventa, se convierte en la prenda más versátil del entretiempo. Además, pone de acuerdo a mujeres tan distintas como Amelia Bono o Rosanna Zanetti -que ya se han hecho con la suya-. En Slowlove también podemos encontrar esta chaqueta de origen militar ideada para los aviadores, en este caso con una silueta oversized muy estilosa. El precio también nos ha llamado la atención: 34,99 euros.

En cuanto a calzado, Slowlove cuenta con artículos muy interesantes si adoras el estilo más folk. Nuestras botas favoritas son, sin duda, unas de piel de caña alta con medio tacón medio. Un modelo cómodo que viene con detalles de pespunte que lo convierten en único. Podrás llevar estas botas tanto con pantalones vaqueros con campana -como los que verás a continuación- o con vestidos de inspiración bohemia como los que tanto le gustan a Sara Carbonero. Por último, no nos olvidamos de una blusa blanca de inspiración romántica y con detalles bordados. Otra prenda irresistible al mejor precio: 24,99 euros.

¡Desliza! A continuación encontrarás nuestra selección de favoritos de las rebajas de Slowlove.