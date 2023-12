Sara Carbonero se despide del año con el vestido de tirante spaghetti de Mango más sexy

En el cierre del año, Sara Carbonero, siempre un referente de estilo, ha deslumbrado con un vestido de tirantes spaghetti de Mango. La presentadora ha dicho 'adiós' al 2023 con un look repleto de tendencias que marcarán el inicio de una nueva etapa. Analizamos en detalle su estilismo y desglosamos cada uno de los trends por los que ha apostado este personaje.

La periodista ha dejado a su paso una larga lista de estilismos de infarto en los últimos meses. Tantos han sido que es difícil hacer un recopilatorio. Sin embargo, uno de los mejores y más clásicos looks lo llevó en las últimas horas de 2023. Un vestido de la última colección de Mango, con tirante spaghetti que está disponible en la web a un precio de 40 euros. ¿Cuáles eran las claves de este vestido todoterreno?

El escote en pico, caracterizado por su forma triangular, añade un toque sofisticado y atractivo al diseño. Resalta la zona del cuello y el busto, alargando visualmente la silueta. A la hora de combinar este escote, accesorios delicados como collares cortos o colgantes minimalistas pueden complementar la elegancia del diseño. Además, un escote en pico ofrece la oportunidad de lucir joyas que atraigan la atención hacia la parte superior del vestido. No obstante, la periodista solo llevó un reloj de esfera grande y pulsera metalizada en su muñeca.

La tendencia 'deep back' presente en el vestido de Mango de la presentadora

La sensualidad de los vestidos con espalda al aire, conocida como la tendencia 'deep back', ha conquistado las pasarelas de alta costura. Por supuesto, las firmas de moda low cost se han hecho eco de esta tendencia. Esta audaz elección resalta la belleza de la espalda, y armoniza visualmente la silueta. Sara Carbonero ha abrazado esta tendencia con su elección, un giro moderno y vanguardista al clásico little black dress. Firmas icónicas de alta costura, como Versace, Valentino o Givenchy, han presentado creaciones que juegan con esta espalda infinita. Esta tendencia, que algunas han llevado hasta los límites de las nalgas –como Lady Gaga o Gigi Hadid– es una nueva forma de expresar el estilo.

Los vestidos de tirantes spaghetti se han consolidado como un básico atemporal y versátil en el guardarropa femenino. Su encanto radica en la simplicidad de sus finos tirantes, que añaden un 'je ne sais quoi' que es pura delicadeza y feminidad al conjunto. Este estilo de vestido destaca los hombros y el escote de manera sutil. Estrellas de todas las épocas, como Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Jennifer Aniston o, actualmente, Taylor Swift han lucido con elegancia este tipo de tirante.

Las botas de caña alta de Sara Carbonero

Para completar su look sofisticado, Sara Carbonero ha elegido unas botas de caña alta negras y confeccionadas en cuero, con un diseño que se hacía más ancho en la parte del muslo. Las botas over the knee no solo aportan una dosis extra de estilo, sino que también alargan visualmente las piernas, crean una armonía perfecta con el vestido mini y el escote en pico. Esta elección de Carbonero refleja su habilidad para fusionar piezas clásicas con accesorios muy en boga.

El vestido de Mango: un imprescindible en cualquier armario

El 'Little Black Dress' (LBD) se erige como la elección eternamente elegante para Nochevieja. Esta pieza atemporal no solo rinde homenaje a la sencillez, sino que se convierte en un básico de fondo de armario para expresar tu personalidad. La magia de un 'pequeño vestido negro' ofrece una silueta clásica que puede adaptarse a diversos estilos y ocasiones.

Desde los cortes rectos y minimalistas hasta los diseños más intrincados con encajes y detalles, cada mujer puede encontrar su LBD perfecto. La versatilidad de esta prenda permite infinitas combinaciones: desde accesorios llamativos para un toque glamuroso hasta elementos más sutiles para una elegancia minimalista. En Nochevieja, el LBD se convierte en la elección ideal. ¿Te atreves a tomarte las uvas con este look?