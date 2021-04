Este lunes, Sara Carbonero reaparecía con el look más fácil de copiar que lo combinaba con el bolso más cañero de Valentino

Sara Carbonero es sinónimo de estilo, de bien vestida, de no caer nunca en un renuncio, de saber llevar las prendas más sencillas y parecer que estás desfilando en la Semana de la moda de Nueva York. La presentadora ha dado la bienvenida a la semana con un look súper fácil de combinar a base de básicos, pero nuestros ojos no han podido evitar desviarse a su bolso. Qué digo bolso. Bolsazo. Sara combina las prendas más versátiles y que son un fondo de armario (y sino deberías de añadirlas a tu wishlist) con este accesorio de inspiración rockera que se ha convertido en nuestra nueva obsesión. Lo firma Valentino y es una auténtica preciosidad.

Analizamos al detalle su look: fácil de copiar

Antes de centrarnos en el accesorio con el que vamos a soñar, al menos durante los próximos días, vamos a analizar al detalle el outfit elegido. Sara ha optado por combinar un vaquero wide leg rotos, una de las tendencias de esta temporada y que puedes encontrar en cualquier tienda de Inditex, con un top básico en negro y una blazer en marrón. Una opción ideal para cualquier ocasión: ir al trabajo, salir de tiendas o incluso a una comida con amigas. Como accesorio, además del bolsazo, ha optado por un cinturón en negro con hebilla plateada, también muy fácil de copiar.

El bolso que ha enamorado a Sara Carbonero y a todas nosotras

Pero tal y como hemos dicho anteriormente, nada más ver las fotografías que ha compartido la propia Sara nuestra mirada se ha desviado al bolsazo. Se trata del modelo tote Rockstud mediano de piel de becerro con grabado Stampa Alce, de Valentino Garavani. Un bolso con tachuelas y herrajes de metal con acabado platino, cierre giratorio de metal, además es bandolera desmontable. Este complemento está realizado en la maison italiana y lo puedes encontrar en su página web por casi dos mil euros. Siendo exactos por 1.980 euros puedes conseguir el mismo bolso que Sara Carbonero. Este bolso está disponible en tres colores: piel, poudre y negro. La madrileña ha optado por la última versión, que encaja a la perfección con el resto del outfit.

Con este estilazo ha paseado Sara Carbonero por las calles de Madrid derrochando gracia. Os dejamos las prendas para que podáis copiar su outfit al completo y además os mostramos el bolsazo de Valentino del que hemos hablado en las líneas anteriores. ¡No te lo pierdas y sigue leyendo!