Ya hace varias semanas que toda España ha vuelto oficialmente a la oficina, por lo que las ideas sobre los looks para llevar en esta nueva temporada de reuniones son muy importantes. Con la última propuesta de Sandra Gago, encontramos un estilismo de inspiración 'working' que, seguramente, hasta la Reina Letizia le copiaría. Por supuesto, las prendas tienen todos los detalles para ir elegante y a la vez 'quitarnos años de encima'.

La esposa de Feliciano López no acude a trabajar a la oficina, pero como a muchas de nosotras, le gusta aprovechar los días de reuniones para experimentar con su estilo personal y sacar su lado más profesional (en lo que looks se refiere). Independientemente de cómo sea tu estilo, un buen traje compuesto por un pantalón y una blazer es el combo que nunca falla. Luego, los accesorios y las forma de completar el estilismo hace el resto. ¡Vamos a analizar esta propuesta!

Sandra Gago apuesta por un traje de piel de Parfois

Qué podría ser mejor para causar buena impresión que un conjunto formando por una blazer y pantalón de traje a juego. La nueva colección de Parfois es una clase magistral de looks para arrasar, y este total look de Sandra Gago nos ha llamado la atención de inmediato. Cualquier que nos conozca saber que para ir bien vestidas a la oficina no se necesita nada más que un traje, así que pensamos fichar este estilismo ya mismo.

La modelo remató su look monocolor gris con una camiseta básica blanca, bolso en granate, demostrando una vez más la brillante combinación entre ambas tonalidades, y joyas en dorado. Mientras que para su beauty look escogió seguir con la armonía de color con un maquillaje muy discreto con pintalabios a juego con el bolso y unas discretas sombras de ojos que le daban mayor profundidad a su mirada.

Copia el look

La blazer es 'oversize' de piel y con cuello solapa. Viene con bolsillos con solapa y cierre delantero cruzado con botones. Precio: 119 euros.

El pantalón también es de piel con corte recto y cintura alta con elástico en la espalda. Precio: 89,99 euros.

Por último, el bolso es para llevarlo del asa o colgado al nombro y tiene un tono granate muy otoñal. Además, tiene el tamaño perfecto para meter todo lo necesario. Precio: 49,99 euros.

Además de ser una propuesta con esto, también demuestra su fuerte versatilidad de apostar por los trajes porque las dos prendas se pueden llevar juntas o por separado, tanto la chaqueta para llevar con pantalones y faldas, y los pantalones para llevar con jerseys o camisetas básicas.