El año pasado, las sandalias confeccionadas en cuerda o soga de colores llegaron a las tiendas low cost en su formato más minimalista. Lo cierto es que triunfaron y, durante toda la temporada estival, influencers y personalidades lucieron este comodísimo calzado. No obstante, la tendencia, lejos de acabar en el olvido ha sabido adaptarse al medio tan hostil de la moda incluyendo colores vibrantes y alegres. Ana Milán, siempre al quite de todas las novedades, se percató de este nuevo trend y no tardó en hacerse con unas de una firma que ofrece unos diseños preciosos. Te damos todos los detalles de su última adquisición y te traemos una alternativa económica con la que podrás imitar este calzado.

La humorista revelaba su última compra junto a estas declaraciones: "todas tenemos unas sandalias que no te quitas hasta octubre. Os presento las mías. Nomadic State of Mind Spain lo ha hecho de nuevo. Si ya tus sandalias de material reciclado eran icónicas, este modelo en rojo es 'puritita' fantasía." No le falta razón en absoluto, pues el catálogo de esta firma española es tan amplio como original. En él podemos encontrar sandalias casi de cualquier color o combinación cromática. Sus diseños, que rondan los 60 euros, son realmente sofisticados y sus tonalidades no pueden irle mejor al verano.

Ana Milán rescata la tendencia de las sandalias planas de cuerda de colores

¿Tienes un vestido largo y estampado con colores, pero no sabes con qué calzado combinarlo? Estas sandalias son pura comodidad y al no ser demasiado recargadas, pueden acompañar casi cualquier look. Además, al no tener tacón, se convertirán en el calzado todoterreno que usarás para ir a la oficina, de shopping o a la playa.

La última colección de Pull & Bear incluía estas sandalias de soga en color rosa chicle que se parecían muchísimo a las que ofrece la firma de Ana, eso sí, a un precio de 19,99 euros. Todavía están disponibles en la web en una larga lista de colores.

Estas cautivadoras creaciones fusionan lo rústico con lo moderno, ofreciendo un estilo único y fresco para tus pies. La soga, con sus tonos vibrantes y textura artesanal, añade un toque bohemio a cualquier outfit. Además de su estética encantadora, estas sandalias son cómodas y versátiles. Combínalas con vestidos fluidos, shorts de mezclilla o incluso con trajes de baño para lucir un look desenfadado y lleno de personalidad. Sumérgete en el encanto de estas sandalias de soga y añade un toque de color a tus pasos este verano.