Rosario Nadal acudió en la Sala Sol de la capital a un concierto de su hija Mafalda luciendo el look más casual y con más estilo para combatir el frío

Se la conoce como la 'princesa indie' por su parentesco con la familia real búlgara (es hija de Kyril de Bulgaria príncipe de Preslav), pero ella solo quiere que se reconozca su faceta artística por encima de cualquier vinculación familiar. Mafalda de Bulgaria lleva ya años haciéndose un hueco en el mundo de la música, pero ahora ha comenzado una nueva etapa bajo el nombre de Ona Mafalda: "Ona es un homenaje a la tierra de mi madre, Mallorca. Un sitio que siempre ha sido una parte importante de mi vida y donde he vivido momentos que me han hecho quien soy hoy. Ona también se puede interpretar como una onda sonora, como mi música, que va moviéndose en ciclos como una ola", aseguraba hace una meses sobre este nuevo giro. Y precisamente su madre, Rosario Nadal, no quiso faltar a su concierto en Madrid.

Mafalda actuó en la emblemática Sala Sol de la capital y Rosario fue su mejor fan. Además, eligió un estilismo con el que se mimetizaba perfectamente con el público que acudió al concierto. La que fuera musa de Valentino fue hasta su separación del príncipe Kyril una de las royals más elegantes, compitiendo en los grandes eventos de la realeza con otras princesas como Marie Chantall Miller, sin embargo, ahora cultiva un perfil bajo y ya no tenemos oportunidad de verla con los vestidos de Alta Costura de antaño.

El estilismo más casual de Rosario Nadal para ir de concierto

Para combatir las bajas temperaturas de estos días en Madrid, Rosario eligió un abrigo oversize a la rodilla de silueta envolvente de cuadros en tonos marrón, una de las grandes tendencias de este invierno, que acompañó con unas botas altas arrugadas, también el calzado más top de la temporada. Bajo el abrigo se intuían unos pantalones y jersey cisne, todo en negro. El complemento para combatir el frío fue el clásico gorro de lana en marrón.

Rosario nos ha sorprendido con su imagen más informal, con un toque grunge, pero sin perder ese estilazo que siempre le ha caracterizado. Muy natural, apenas llevaba maquillaje y dejó su media melena suelta.

La madre de Mafalda vive en Londres desde hace muchos años y se dedica al mundo del arte. Siempre ha sido muy discreta, pero eso no ha impedido que en cada una de sus apariciones públicas se convierta en el centro de todas las miradas con su elegancia natural, sin estridencias ni pendiente de las últimas tendencias.