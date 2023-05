Si no paras de recrear en tu mente looks de fiesta para este verano, el nuevo top de Rosanna Zanetti se va a convertir en tu próxima obsesión...

Ha llegado el buen tiempo, y eso significa que regresan los festivales, la música en directo, las noches inolvidables y la fiesta en su máxima expresión. Entrar ahora mismo en cualquier tienda es darse de bruces con un sinfín de vestidos cortos con escotes pronunciados, chaquetas cropped de punto al más puro estilo Coachella, y tops llenos de lentejuelas centelleantes. En resumen, una declaración de intenciones a la que es complicado resistirse. Y tranquila, porque si no has podido evitar caer ya en la tentación del brillo, debes saber que no estás sola. Porque Rosanna Zanetti también ha sucumbido y se ha hecho con el top rosa de Zara que promete arrasar este verano.

Rosanna Zanetti tiene el top festivalero que amarán las que se atreven con todo

“El rosa no es solo un color. También es una cuestión de actitud”, afirmaba tajante la cantante Miley Cyrus. Y parece que tenía razón, porque además este tono en su versión más saturada, se ha convertido en una apuesta rotunda para esta temporada estival. Y el mejor ejemplo de ello es la mujer de David Bisbal, que nos ha conquistado por completo con un estilismo difícil de defender en la teoría, pero totalmente triunfador en la práctica.

Rosanna Zanetti ha estrenado un top de Zara que es perfecto para acudir a cualquier fiesta o festival que se precie. Se trata de un diseño de punto de color rosa chicle que destaca por su favorecedor cuello halter. ¿Lo más? Sus detalles de maxi lentejuelas y su espalda descubierta con cierre con lazada. Un modelo que no puede ser más sexy y que ya se proclama como uno de los más buscados por las adolescentes pero también por las mujeres adultas que se atreven con absolutamente todo.

La influencer ha completado su nuevo top crop con unos pantalones vaqueros 'mom fit' de talle alto de la firma Rag & Bone que le sientan a la perfección. ¿Para completar su look? Cazadora vaquera oversize a juego de la marca Acne Studios, mini bolso plateado de Ba&sh y sandalias de pulsera de Aquazzura. ¡Ideal!

Si a ti también te gusta el top rosa de Rosanna Zanetti debes saber que está disponible en dos tallas: XS-S y M/L. Pero eso sí, está teniendo tantísimo éxito que ya ha comenzado a agotarse en ambas. Así que si no quieres quedarte sin él, tendrás ficharlo ya en la página web o en alguna tienda física cercana. ¿Su precio? 29,95 euros.