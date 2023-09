Las famosas parece recordamos que cada año se adelanta más la llegada de la Navidad. Hace unas horas, Tamara Falcó nos enseñó el traje azul de lentejuelas que nos acompañará el próximo Fin de Año, y ahora Rosanna Zanetti aparece con un brillante vestido rojo de Victor Blanco que es una auténtica maravilla.

Si bien no hemos empezado aún el otoño, ya vemos muy cerca la temporada navideña. No es de extrañar que las celebridades reciban estas fiestas con los brazos abiertos, pues sus modelitos desprenden un aura festiva que no se puede aguantar. Por ejemplo, el reciente posado de la esposa de David Bisbal en una maravillosa villa con piscina cuenta con todos los detalles necesarios para arrasar. Rosanna, como modelo que es, luce como nadie un diseño de lentejuelas en un color rojo vivo que realza muchísimo el tono dorado de su piel. Engalanada con brillantes, y estilizado con un escote asimétrico de un solo hombro, la venezolana no necesita nada más para relucir.

Es un diseño largo, que le hace una figura increíble, gracias en parte a que su corte ajustado al cuerpo le realza las caderas y le da una imagen súper sexy. Para un estilismo así de sofisticado, decide ceder todo el protagonismo al vestido, así que no le añadió ningún complemento extra. Como peinado, deja su melena suelta al viento peinada con ondas discretamente.

Rosanna Zanetti lleva el vestido de lentejuelas más espectacular

La modelo brilla (literalmente) en su último posado, para el que lleva un vestido rojo de lentejuelas que nos ha dejado sin palabras. Solo podemos decir una cosa: IMPRESIONANTE.

Rosanna Zanetti nunca defrauda con sus looks, es una gran inspiración a la hora de crear modelitos perfectos para cualquier evento y estación del año. Sabe Ya nos lo demostró hace unas semanas, cuando se convirtió en la invitada más espectacular en el estreno del documental 'Bisbal en el Festival de Cine de Vitoria, y ahora lo ha vuelto a hacer. La venezolana está trabajando en un nuestro proyecto laboral que pronto verá la luz, y lo más probable es que, por lo que ha comentado ella misma, este relacionado con el mundo de la moda. "Después de meses sin poder desvelar nada, empieza la cuenta atrás...", escribía junto a un vídeo donde vemos cómo luce este diseño de impacto. Asimismo, este modelito ha llamado tanto la atención que hasta la propia Victoria Federica le ha piropeado con un: "Brutal".