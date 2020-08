Rosanna Zanetti ha decidido copiar el look a Irene Rosales y hacerse con el complemento estrella de la sevillana para terminar el verano de la mejor forma.

Se ha convertido en una de las musas más imitadas de este verano. Y no nos extraña. Irene Rosales ha demostrado durante estos últimos meses que ella tiene estilo propio y que, a la hora de vestir, sabe cómo acertar en todo momento. Ya sea para ir a la playa junto a su familia o para pasar una divertida tarde de piscina con amigas, la que fuera la quinta finalista de GH Dúo nos ha enamorado con sus looks más veraniegos. Y es que, aunque sus bikinis y bañadores nos han parecido siempre acertados, ha sido un complemento el que verdaderamente nos ha robado el corazón. Se trata del pañuelo, un sencillo accesorio que ella ha sabido lucir de la mejor forma durante todas sus vacaciones. La sevillana ha llevado este singular pedacito de tela en más de una ocasión y siempre bien puesto sobre la cabeza, al más puro estilo pirata. Una original forma de lucir este complemento que ha conseguido captar nuestra atención pero también la de Rosanna Zanetti, que no ha dudado ni un segundo en imitarla.

Dos mujeres y un mismo complemento estrella para despedir el verano

Fue en su cuenta de Instagram donde la mujer de Kiko Rivera nos mostró esta bonita forma de llevar el pañuelo por primera vez. Sin enseñarnos casi ninguna otra pieza de su look, la socialité quiso compartir con sus más 500 mil seguidores un original selfie que no ha podido gustarnos más y es que ella no podía estar más guapa. El llamativo pañuelo de estampado de leopardo llevado al más puro estilo pirata le daba ese toque definitivamente chic que tan bien sienta en los estilismos más informales. Un toque tan acertado como sorprentdente que llamó nuestra atención pero también la de Rosanna Zanetti.

La esposa de David Bisbal se ha fijado en Irene Rosales para despedirse del verano y de Almería de la mejor forma. La modelo y actriz venezolana, como bien hizo hace una semana la socialité sevillana; se ha hecho con un pañuelo de leopardo y se lo ha plantado en la cabeza. Un accesorio que le sienta de maravilla y que funciona en casi todos los estilismos veraniegos, pero que también dar un toque de lo más original a nuestros looks de principios de otoño. ¿Quién crees que lo lleva mejor? ¿Irene o Rosanna? ¿Rosanna o Irene? Nosotras lo cierto es que nos negamos a elegir solamente a una, ¡nos tenemos que quedar con las dos!