El primer look de Rosanna Zanetti ha sido todo un acierto. La modelo venezolana ha salido a pasear por las calles de Madrid con un estilismo de lo más acertado para la ocasión. Un impecable outfit perfecto para copiar cuando no sepamos qué ponernos. La mujer de David Bisbal ha renovado un clásico look en total black con un exclusivo bolso y una chaqueta corta de tweed en uno de los colores más top de la temporada, el violeta. A pesar de que este tipo de prendas son más del entretiempo y de la época otoñal, Zanetti desafía a las bajas temperaturas con un modelo de Sandro que no nos puede gustar más.

Rosanna Zanetti ha elegido para una tarde por Madrid unos jeans negros (que todas tenemos en nuestro armario) y lo ha combinado con un jersey al tono. Hasta aquí un look a base de básicos infalibles que es muy fácil de copiar. El toque chic se lo ha añadido con la chaqueta de tweed en su versión de corte corto. Se trata de una chaqueta de manga larga con aberturas falsas en los puños y botón con el logotipo de la firma, cuello sastre de tweed fantasía y doble abotonadura. Es un diseño de Sandro y actualmente está rebajada. Su precio actual es de 192,50 €, mientras que su precio inicial es de 385 €.

Temporada tras temporada, las chaquetas de tweed se han ido ganando un espacio en los armarios de las que más saben de moda. La de Rosanna Zanetti combina el negro y el violeta, uno de los tonos que más hemos visto a lo largo de los últimos meses tanto en la pasarela como en el street style. A pesar del tono, es un básico que nunca pasa de moda.

Pero otra de las piezas claves del estilismo es su exclusivo bolso de Prada. Se trata de una bolso bandolera confeccionado en la emblemática piel cepillada, un material tan camaleónico como lujoso. Este bolso de aspecto rígido y curvo se caracteriza por su cierre de solapa y su tirante de piel ajustable para llevarlo como bandolera o bolso cruzado. La solapa está adornada con el emblemático logo diseñado por Mario Prada, fundador de la marca, y reinventado en diseños contemporáneos.