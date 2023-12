De Rosanna Zanetti a Ester Expósito: los mejores y peores looks de la última alfombra roja

'Modern Red Carpet' dictaba el código de vestimenta de la noche de los Premios GQ Men of The Year. Una sentencia amplia y que daba juego a la hora de incorporar las tendencias más atrevidas y excéntricas de la temporada. La mayoría de las invitadas a este evento anual siguieron a pies juntillas el dress code, aunque hubo quienes se la jugaron demasiado con sus looks, en general, el buen gusto que irradia la revista estadounidense estuvo presente en este paseíllo de celebs. Analizamos uno por uno los mejores outfits de la noche y desglosamos las tendencias que imperarán en los próximos meses. No te pierdas los looks de Rosanna Zanetti, Macarena Gómez, Ester Expósito y... ¡muchas más!

Aunque en esta gala son ellos los que tratan de sorprender con sus elecciones de moda, un buen vestido hace sombra a cualquier smoking. No obstante, durante esta red carpet 'moderna' los diseños clásicos y sobrios brillaron por su ausencia, con un par de excepciones. En cambio, el cut out, la asimetría, los tejidos brillantes, y, en general, los acabados 'navideños' ya asomaron la patita.

Rosanna Zanetti y Ester Expósito, las más acertadas de la noche en los Premios GQ Men of The Year

A la batuta de la gala estuvo Quim Gutiérrez, que optó por un traje de dos piezas con solapas finas –contra todo pronóstico– y, en lugar de camisa, el toque moderno lo puso un jersey de cuello alto. No obstante, si tuviéramos que subir al podio a tres invitados, el ranking quedaría así: primer puesto y oro a Sen Senra, un avezado fashionista; la plata a Alejandro Jato, por lograr incorporar el trend de la maxi solapa con un dos piezas clásico que encajaba estupendamente con su silueta; y, a la cola, el bronce para Patrick Criado, que dio una clase magistral de cómo incorporar una blazer blanca sin parecer un Elvis trasnochado o uno de Los del Río en una fiesta ibicenca.

En cuanto a ellas, Macarena Gómez deslumbró con un precioso vestido de Rabanne que no podía venir más al pelo. El corte del vestido, el escote en pico, las franjas horizontales y las monedas en el bajo hicieron que se convirtiera en una de las mejor vestidas de la noche. Sin embargo, una de las sorpresas fue el cambio de look de Ester Expósito, que, abandonado el rubio, y con un moño recogido de aires noventeros, apostó por un look muy street style. La biker de cuero ajustada, la falda de transparencias fueron un acierto absoluto, y sus gafas de sol pusieron el broche a este look 'Matrix' tan buscado en los últimos meses. En la misma línea fue Rosanna Zanetti que, aconsejada por el estilista Víctor Blanco, se dejó ver con conjunto de Sportmax formado por un top de escote halter metalizado y unos pantalones de cuero con bajo baggy, ¿más moderno? imposible.

(Artículo en elaboración)