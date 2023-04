Es, sin duda, la prenda que no falta en el armario de ninguna mujer, sin importar el estilo o la edad. Y no solo una, porque estamos seguras que a la pregunta ¿cuántos pantalones vaqueros tienes en tu armario? la respuesta siempre va a ser un par, por lo menos. Los jeans son para todo y para todas. Una prenda que no entiende de tendencias, pero que a la vez todas las temporadas se reinventa y actualiza. Esta primavera-verano es el total denin la apuesta que más veremos entre las amantes de la moda, pero un look con unos buenos pantalones vaqueros siempre va a resultar perfecto. Esto nos lo acaba de demostrar Rosanna Zanetti durante una comida con unos amigos en el centro de Madrid.

Sin embargo, dar con el vaquero adecuado no siempre es tarea fácil. No es lo mismo un jean cuando tienes 20 años, que te puedes permitir sin problemas los más bajos de cintura, que si ya has pasado los 50 y tu cuerpo pide otro tipo de diseño, como los mon fit o palazzo. Unos jeans pueden ayudarte a cambiar la fisonomía de tu cuerpo: suben el culo, estilizan las piernas, afinan cintura o disimulan caderas... Los de la mujer de David Bisbal tienen casi todas esas virtudes.

Los vaqueros de Rosanna Zanetti que debes copiar

Rosanna ha optado por unos jeans ligeramente anchos, altos de cintura y con el bajo deshilachado más largo de lo común para poder llevar con zapato alto, como hace ella con unas sandalias de tiras. Son unos vaqueros que alargan y estilizan la figura, porque producen el efecto óptico de unas piernas más delgadas, además de afinar la figura, algo que ella remarca todavía más gracias a un cinturón ancho. También el color, en azul claro, es perfecto para los looks más primaverales.

En definitiva, si buscas un pantalón vaquero que puedas tener en tu armario temporada tras temporada, el que ha elegido Rosanna es la mejor compra. Y con solo cambiar los complementos encaja para los looks más o menos arreglados.

