Sabemos que ya te hemos hablado en otras ocasiones de las zapatillas Samba de Adidas, pero el vertiginoso momento que vive esta sneakers está suscitando que las famosas con más estilo no dejen de incorporarlas a sus looks. ¿Lo mejor? Hemos fichado un 'clon' de este modelo, pero en su versión 'low cost'.

Es el momento de empezar a fichar las tendencias de calzado más 'top' que nos acompañarán en los últimos meses del 2023, y las Adidas Samba están en nuestra lista de 'favoritos'. Acabamos de estrenar el otoño y ya hay unas zapatillas que se han convertido en virales (entre las famosas que las tienen, está Amelia Bono). Las famosas que mejor vistas aglutinan varios pares en su vestidor, y Rosanna Zanetti ha sido la última en acogerse a esta tendencia.

Las zapatillas Samba son un clásico entre los modelos Adidas. De hecho, casi siempre están agotadas, cada vez vez es más complicado conseguirlas. Aunque el origen de este diseño se remonta a los años 50, se han vuelto a popularizar ahora. Y en ese intento por conseguir un modelo similar, hemos dado con una opción low cost que es 'casi' igual pero a un precio mucho más asequible.

Las deportivas que triunfan para este otoño: las Adidas Samba que lleva Rosanna Zanetti

Las sneakers que arrasan no son siempre los modelos más modernos. De hecho, las deportivas que acompañan los estilismos de las que más saben de estilo suelen ser modelos retro y atemporales que llevan varios años en la cresta de la ola. No hay más que pensar en las Converse Chuck Taylor All Star que no se quitan Irene Rosales o Sara Carbonero. Además, el calzado deportivo ha conseguido convertirse en el protagonista. Por todo esto, no nos extraña nada que las Adidas Samba se hayan convertido en un must para la esposa de David Bisbal.

Con ellas, Rosanna Zanetti no solo anuncia el boom de este calzado de estética futbolera, sino que demuestra también su carácter juvenil combinándolas tanto con unos pantalones largos de estilo oversize y una camiseta básica.

Entre los modelos más buscados, el suyo, el más clásico, no falla. Lleva el diseño en color blanco, con una puntera redondeada con dibujo en forma de T, y las tres rayas de Adidas en color negro. Pero la verdad es que hay modelos para todos los gustos. El precio es de 120 euros.

Nuestra propuesta low cost cuesta 25,99 euros. Son unas zapatillas deportivas tipo bamba en tejido serraje, en color blanco con detalles a contraste en verde. Tiene la suela engomada, y son muy parecidas a las de la influencer. El diseño es prácticamente igual, eso sí, poco tiene que ver el precio de una y otra.