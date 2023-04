La celebración de los Latin American Music Awards 2023 reunió a una larga lista de intérpretes de la industria musical en el MGM Gran Arena de Las Vegas. Durante esta octava edición, una larga lista de artistas se dejaron caer por estos premios: Karol G, Bad Bunny, Patricia Monterola, Becky G, Daddy Yankee o Natti Natasha. Todos se enfundaron con sus mejores atavíos para asistir a la gala, pero si hubo una acompañante que nos dejó con la boca abierta con su look, esa fue Rosanna Zanetti. Analizamos con detenimiento todos los detalles de su estilismo y te contamos todos los detalles a continuación.

Aunque la protagonista indiscutible de la noche fue la colombiana Karol G, que fue premiada como la mejor artista del año, David Bisbal recogió ayer el premio Premio Pionero en los Latin AMA´s 2023, un galardón honorífico que premiaba sus 20 años de carrera en la industria musical. El almeriense no pudo dejar de asistir a esta gala acompañado de su mujer que eligió un estilismo súper explosivo con el que acaparó todas las miradas en el photocall. David apostó por un look clásico; llevó un smoking blanco de Giorgio Armani, pajarita y pantalones tailoring negros acompañados de unos zapatos de hebilla negros confeccionados en piel brillante. No obstante, Rosanna no tuvo ningún reparo en adelantarle con su estilismo.

Beyoncé y Rosanna Zanetti unidas por un diseñador de moda

La modelo, asesorada por su estilista Víctor Blanco, eligió un precioso vestido de la firma Dundas World cuyo diseñador, Peter Dundas, os sonará mucho. Peter se ha convertido en una leyenda de la moda y es bien conocido por haber vestido con un increíble vestido de transparencias y paillettes doradas durante los Grammy 2017 a la mismísima Beyoncé en estado de buena esperanza. La cantante fue una de las primeras en mostrar las prendas del que fuera el director creativo de Roberto Cavalli. Desde entonces, a su lista de clientes no han dejado de sumarse influencers y celebrities de altos vuelos.

Anoche, Rosanna brilló con luz propia. Lució un vestido de la colección Ready to Wear D22 titulada "Golden Hour" por los colores crepusculares utilizados en sus diseños que van desde el amarillo más cítrico, al naranja más cálido y los turquesas. La prenda contaba con un escote halter que daba paso a un pecho ajustado y a un talle marcado por aberturas de estilo cut out y tiras cruzadas que acababan en un corte de vértido. Este diseño resaltaba las piernas y la figura de la modelo que lució esta joya con elegancia y distinción. La silueta jugaba con las líneas curvas y le sentaba de maravilla, fue un acierto absoluto.

El look beauty de Rosanna en la gala de los Latin American Music Awards 2023

Para sus pies eligió unas sandalias doradas con tiras de sujeción adornadas por una flor en el mismo tono. El dorado siempre encaja muy bien con el amarillo vibrante. Además, la esposa de David Bisbal lució algunas joyas, casi todas anillo, de la firma italiana Bvlgari.

¿Qué hay del look beauty? Rosanna eligió un maquillaje que potenciaba sus ojos y sus labios. Por un lado, aplicó un smokey eye negro con detalles dorados en la zona del lagrimal y una máscara de pestañas efecto volumen. Además, perfiló sus labios y aplicó un lipstick en tonos marrones y acabado satinado. En cuanto a su melena, se decantó por el cabello suelo con unas ondas amplias. En definitiva, un 'lookazo' inolvidable.