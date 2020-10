No podía ser otra que La Rosalía la que llenase de arte y sensualidad la pasarela más diversa en el desfile de lencería de Savage x Fenty, la firma de Rihanna.

Si antes el desfile del año era el protagonizado por los ángeles de Victoria’s Secret, ahora, sin lugar a dudas, el más esperado es el de Savage x Fenty. La línea de lencería de Rihanna apuesta por todo tipo de cuerpos, de personas y de etnias; y, además, no solo busca a las top models más esveltas para lucir sus piezas, si no que elige a las mujeres y a los hombres más importantes del momento para subirlos a la pasarela y demostrar que la sensualidad no entiende de géneros ni de tallas. Una diversidad que en esta segunda edición ha tenido como protagonista a una española. La Rosalía más sexy fue una de las invitadas estrella de la artista ahora reconvertida en diseñadora y, como suele hacer siempre, no dejó indiferente a nadie.

La Rosalía más sexy sobre la pasarela más diversa

La cantante catalana fue la encargada de abrir el show, interpretando dos de sus últimos temas: Relación remix y TKN y, como siempre, lo hizo de la mejor forma. Sus cualidades vocales y sus habilidades para el baile son más que reconocidas; pero en esta ocasión lo que más nos llamó la atención fue su estilismo. Estaba en medio de un desfile de lencería y su atuendo tenía que hacer justicia al evento. Por ello, La Rosalía se enfundó en unas mallas transparentes y recogió su pecho en un bonito sujetador de encaje negro. Combinó el conjunto lencero con un kimono abierto también en negro, taconazos y uñas y joyas plateadas.

Su aparición breve pero estelar; prácticamente inolvidable. Algo que no era especialmente fácil teniendo en cuenta que tras ella salían algunas de las modelos más emblemáticas de ayer y de hoy. Tops como Bella Hadid, Irina Shayk, Cara Delevigne o incluso la mismísima Paris Hilton lucieron algunas de las piezas de la nueva colección de la firma de Rihanna y, sin duda, dejaron claro que son prendas que sientan divinamente.

El desfile contó con una amplia variedad de siluetas., de la XS a la XXL; pero también con un gran repertorio de artistas. Además de Rosalía, sobre las tablas de la pasarela actuaron grandes cantantes como Bad Bunny o Travis Scott y otros muchos como Big Sean, Lizzo o Indya Moore, Gigi Goode o Normani hicieron el papel de modelos amateur en un espectáculo que unía moda, música y baile para dejarnos a todos con la boca abierta. Sin duda, Savage x Fenty se ha convertido en un referente en cuanto a interseccionalidad, representación y diversidad; pero también en un claro ejemplo de cómo la moda puede servir para cambiar (aunque sea un poquito) el mundo en el que vivimos.