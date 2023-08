Cuando el verano llega a su fin, los 'saraos' de septiembre y octubre se convierten en una ocasión ideal para estrenar los vestidos de invitada de entretiempo más bonitos y disfrutar las nuevas tendencias que llegan para los meses de otoño. Y como dar con el estilismo adecuado no es tan fácil como parece, la pieza que lleva Rosa Benito no puede ser más adecuada para cuando bajan las temperaturas. Lo mismo ocurre con los diseños de estilo boho-chic, que no dejan de ser el centro de atención esta temporada.

Muchas famosas se han apuntado a esta moda bohemia, y llevan prendas que nos van gustando, pero si hay una que se ha hecho verdadera especialista en estos diseños es Rosa, que ha estrenado uno para que en otoño vayamos impecables a nuestros eventos especiales. Para empezar, porque el color azul en tonos pastel favorece y además ayuda a resaltar el bronceado y, además, lo más importante es que resulta muy elegante. La verdad es que este tono revitaliza, ilumina y favorece a prácticamente a todas, por eso puede ser un acierto seguro a la hora de llevarlo para acudir como invitada de boda.

Se trata de un vestido largo de estampado corales, manga larga con volumen y bajo asimétrico. Destaca por el maravilloso escote en 'V' decorado con una pasamanería en lentejuelas, su abertura central con doble falda hace de esta prenda un icono de la colección. El suyo es de la firma 'Anna Lovely Clothes', una marca de Ourense.

El vestido con detalles 'cut outs' de Rosa Benito es un diseño perfecto si tienes más de 60 años

Uno de los detalles que más llaman la atención de esta prenda es el detalle de los 'cut outs' que están arrasando desde hace varios años. Por suerte, las aberturas se han convertido en una de las opciones favoritas de muchas invitadas tanto en bodas de verano como de otoño, y esta nueva temporada será una apuesta segura para cualquier celebración.

Tengas la edad que tengas, te animamos a que elijas diseño con aberturas porque son lo más y con mucho estilo. A nosotras nos tiene completamente enamoradas y, además, es fácil de combinar con diferentes tipos de calzado. Rosa Benito los lleva con unas sandalias de cuña en color azul oscuro para crear costaste, pero si lo combina con un zapato de tacón en color 'nude' también quedaría de lujo. Otra opción que nos gusta es completar vestidos ‘boho’ con botas ‘cowboy’, el combo perfecto para el entretiempo.

Amiga, si ya te hemos convencido, solo necesitas este vestido que te ponemos para triunfar.