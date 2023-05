Rosa Benito se atreve con el pantalón más arriesgado, ¿acierto o error?

Cada aparición de Rosa Benito nos deja looks dispuestos a no dejar escapar detalles. Esta vez, la colaboradora ha elegido un sorprendente conjunto que ha dividido a sus fans. ¿El motivo? Un estilismo casual que algunos consideran acertado y que otros ven hortera y poco elegante. La televisiva lleva un conjunto de formado por una camiseta básica y unos pantalones repletos de corazones y dispuestos a no pasar desapercibidos. Completó el look con unas bailarinas súper coloridas y sin tacón. El resultado es un look diferente y original, sin recurrir a firmas de lujo.

Su atrevida elección suscitaba todo tipo de comentarios entre sus 'fans'. Algunos, de acuerdo con Rosa, aplaudían la decisión. Otros muchos, sin embargo, aunque recalcaban que a ella todo le queda de maravilla, dejaban claro que no eran muy seguidores de este conjunto tan llamativo. Principalmente porque nos parece un look para el día a día muy cómodo y de batalla.

Una combinación prácticamente infalible que funciona muy bien en la época de entretiempo en la que nos encontramos y que ella ha llevado para pasar el día fuera de casa, pasear por la ciudad y moverse sin parar. A modo de complemento, la colaboradora ha elegido unas gafas de sol con el marco de ojo de gato, muy estilosas.

Consigue el conjunto cómodo y arriesgado de Rosa Benito

Te guste o no, se trata de un conjunto formado por una camiseta de color morado y unos pantalones, ambas de la marca española 'Pitcli', que destacan por su llamativo estampado. La camiseta de manga corta, con las mangas abullonadas y estampada con una mini calavera en el frontal, tiene un precio de 39,99 euros y está disponible de la S a la XXL. El pantalón, por su parte, holgados y con goma en la cintura y en el bajo cuesta 56 euros y está disponible hasta en la 2XL. Un conjunto, que se vende por separado, y es perfecto para llevar durante todo el día sin preocuparte por nada más.

¿Un truco de estilo? Haz como la modelo de la foto y combina el conjunto con unas zapatillas de estilo 'Converse'. Son el calzado ideal porque no entiende de edad y son la mejor elección para cualquier ocasión.

Tenemos los zapatos coloristas de Rosa Benito

Estas bailarinas multicolor son las favoritas de Rosa Benito. Se las hemos visto puestas en varias ocasiones. Son un modelo destalonado de color negro con corte multicolor y cierre de hebilla en su lateral que nos encanta. Su diseño a todo color, su punta fina y su tacón cómodo son pura fantasía. Reconozcámoslo. Tienen ese toque especial que las hace diferentes al resto. ¿Lo mejor? Tienen nombre español. Son de la marca Azarey Shoes y cuestan 62,99 euros.