Escote de infarto y crop top: el look más atrevido de Rosa Benito

Rosa Benito ha dejado a todos boquiabiertos con su elección de estilo en sus últimas vacaciones. La cuñada de Rocío Jurado ha demostrado su dominio de la moda al lucir un atuendo que combina audacia y originalidad a partes iguales. En esta ocasión, la colaboradora de televisión ha seleccionado un vestido precioso de estampado de formas romboidales con un escote de vértigo que ha sabido cómo encajar con su estilo. ¿Qué prenda incorporó para lucirlo sin complejos? Te lo contamos a continuación.

Magenta, beige y caqui son los tres colores que reinan en el último vestido wrap de Rosa Benito. El diseño, con sus ausentes mangas y un escote pronunciado que culmina en una cinturilla ajustada y una falda midi con abertura, no solo resalta su figura, sino que no puede estar más de moda. Este escote llamado 'plunging' porque se hunde en el busto hasta casi el ombligo no hemos dejado de verlos en estilismos de fiesta y en alfombras rojas a todo género de celebrities. Ahora, Rosa Benito se ha sumado a esta tendencia, pero con una pieza de moda casual, que tampoco está nada mal.

Rosa Benito ha combinado su vestido de Koker con unas cuñas doradas

Para equilibrar el impacto de su escote, Rosa ha optado por un toque de moda inteligente. Un bandeau negro, tipo crop top de encaje, se convierte en su aliado para crear una armonía entre lo recatado y lo atrevido. Esta elección no solo añade un toque contemporáneo, sino que también demuestra cómo las tendencias pueden adaptarse a cada uno.

El juego de colores del vestido no solo se alinea con la paleta de la temporada, sino que también presenta un tejido suave y fresco que encaja muy bien con las altas temperaturas que prometen instalarse en septiembre. El beige y el caqui, junto con el impactante magenta, revelan la habilidad de Rosa para llevar colores en su máxima expresión. ¡Se atreve con todo! El vestido en cuestión es de la firma Koker Oficial, una firma en la que no solo confía Rosa Benito, sino otros personajes televisivos como Alba Carrillo o Lydia Lozano.

La madre de Rosario Mohedano ha demostrado su maestría en la elección de detalles con sus cuñas de esparto doradas, un toque final que no solo enriquece su look, sino que también revela su conocimiento de las tendencias de moda que resisten al paso del tiempo. Este elemento clásico, reinterpretado en un tono dorado, no solo añade altura y elegancia a su estilismo, sino que refleja la capacidad de Rosa para integrar las tendencias del momento en su estilo personal.