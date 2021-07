La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ nos ha sacado un sonrisa gracias al look repleto de color que ha elegido para rematar la semana.

Desde que comenzara como colaboradora de Ya es mediodía, Rosa Benito no ha parado de darnos alegrías. La tertuliana más cercana al universo de Rocío Carrasco ha sido una pieza clave para conocer todos los puntos de vista de la historia más polémica de los últimos años y sus intervenciones, por tanto, han sido algunas de las más cotizadas en el programa. Sus declaraciones y su opinión con respecto al documental de la que fuera su sobrina han ocupado titulares y han servido para avivar el debate de Rocío. Contar la verdad para seguir viva. No obstante, su punto de vista no ha sido lo único que ha llamado nuestra atención en estos últimos meses. Y es que sus estilismos también han sido dignos merecedores de nuestra atención. ¡Siempre que pisa un plató va ideal! No hay más que ver su último modelito repleto de color para darse cuenta.

La compañera de Sonsoles Ónega en la sección Fresh de las mañanas de Telecinco se ha convertido en una de las mujeres mejor vestidas de la cadena. Algo que no nos extraña lo más mínimo, pues todos los looks que ha elegido para ponerse frente a la cámara han sido increíblemente acertados. Un perfecto ejemplo es, sin duda, el vestido que ha elegido en su última visita a Mediaset. Un diseño repleto de color que resulta ideal para estos meses de verano.

El vestido que ha elegido Rosa Benito (y que nos ha alegrado a todas)

El vestido que ha elegido la exmujer de Amador Mohedano es un modelo largo, de cintura ajustable por debajo del pecho a través de cordones y lazada que presenta una favorecedora manga corta estilo kimono, a la altura del codo, sin llegar a ser francesa. Es una pieza que destaca, además, por su falda abotonada en el centro desde la cintura hasta mitad, que dejar ver un poco de pierna gracias a su apertura; pero principalmente por su estampado. Y es que, repleto de color, el vestido cuenta con unas formas y dibujos de lo más originales que resultan ideales para cualquier ocasión. Rosa Benito lo ha llevado al mediodía, pero nos lo imaginamos también como un perfecto look de noche.

Tal y como imaginábamos, se trata de un vestido de Koker, una de sus tiendas online favoritas. Concretamente del modelo Bahamas de 99,99 euros. Un diseño que aún se encuentra disponible en las tallas S, M y L y que a la colaboradora le sienta de maravilla. Si quieres triunfar este verano (tanto como Rosa Benito) es el momento de que te hagas con un vestido repleto de color como el que ella ha llevado. Y es que es el modelito perfecto para sacar una sonrisa a cualquiera en estas vacaciones.