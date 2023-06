El pequeño Principado vive días de fiesta, pero también de nostalgia. Raniero de Mónaco, fallecido el 6 de abril de 2005 , habría cumplido este 31 de mayo 100 años y su familia ha ideado un amplio calendario de festejos para conmemorar tan señalada fecha. El primer acto con el que el actual soberano Alberto, junto con sus hermanas Carolina de Mónaco y Estefanía, han querido recordarle ha sido un desfile de coches antiguos, propiedad del antiguo soberano, con los que han desfilado por las calles de Montecarlo. Ellos al volante y los ciudadanos disfrutando del espectáculo.

A pesar de que las nuevas generaciones tienen cada vez más protagonismo, como quedó demostrado en el reciente Gran Premio de Fórmula 1, Carolina sigue siendo la reina. El paso de los años no han restado nada a la insuperable elegancia y clase de la princesa que ha enamorado al mundo desde finales de los setenta. Da igual verla en la alfombra roja del Festival de Cannes que de vacaciones a bordo del Pacha III, todos sus looks son inspiradores. El último ha no sido una excepción.

El vestido de Carolina de Mónaco que querrás en tu armario YA

La Princesa monegasca hizo un auténtico homenaje al Principado con su estilismo en rojo y detalles en blanco, los dos colores de la bandera del país. Sencilla pero elegante a la vez, Carolina eligió un vestido rojo con largo al tobillo en una tela satinada con flores brocadas en el mismo tono, un pronunciado escote en uve que cerraba con un pequeño broche y mangas abullonada al codo. Un modelo perfecto para cualquier evento especial que tengas esta primavera y que tiene todos los códigos para ser ese vestido de fondo de armario que triunfa año tras año a todas las edades y, especialmente si ya has pasado de los 50.

Los complementos también fueron coordinados y haciendo un guiño patriótico. Fiel siempre a la maison francesa llevó colgado del hombro el clásico bolso de cadena acolchado de Chanel en rojo y en los pies unas manoletinas peep toe de tiras en blanco y rojo. Como joyas, unos pendientes de botón, el reloj Tank de Cartier en oro y un sencillo colgante de la bandera del Principado. Las gafas de sol XXL ponían el toque final al perfecto look.

Carolina no ha sucumbido al mundo de los retoques estéticos. Mantiene su belleza natural, con sus arrugas delatando el paso del tiempo y los avatares de su vida, y su melena al hombro con canas, una moda que llevan desde royals como Letizia a estrellas de Hollywood con Andie MacDowell. Una muestra más de que la princesa sigue creando tendencia pasados los 60.