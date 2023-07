Cada verano, las colecciones de moda incluyen una (o varias) prendas estrella, que por sus características, su diseño o su calidad despuntan por encima de las demás. Esta temporada, si ha habido una prenda que ha triunfado entre influencers, instagramers y demás rostros conocidos, ha sido el vestido de nido de abeja que hoy ha estrenado Rocío Osorno y que, por fin, de una vez por todas, se ha agotado. Analizamos el estilismo de la sevillana y te damos todas las claves para conseguir un outfit igual de fresco. ¿Qué tendencias incluye este bestseller de Zara? Te lo contamos a continuación.

La diseñadora de moda está muy al tanto de los llamados 'trends', no se pierde uno. Si la semana pasada se adelantaba al estreno de la nueva colección de Barbie de Zara, esta no ha podido resistirse a incluir en su armario uno de los vestidos más deseados del gigante de Inditex. La web de la tienda ha colgado en numerosas ocasiones el cartel de 'sold out' en el apartado de compra de esta prenda. Pero ¿qué es lo que tiene este vestido para que se haya convertido en el ladrón de suspiros de todas las fashionistas?

Rocío Osorno ha combinado su vestido de Zara con una pamela de rafia y un bolso a juego

Su diseño no puede sentar mejor. Por un lado, el vestido luce un escote Bardot con fruncido que deja los hombros completamente a la vista. Desde lo más alto del escote hasta bien pasados los glúteos y la cadera, el vestido luce un nido de abeja poco común. Este tejido con textura tan especial se adapta a la perfección a las curvas de nuestro cuerpo. Aunque estamos acostumbradas al nido de abeja en el tops, en blusas, en prendas ibicencas y en vestidos, el nido de abeja nunca suele extenderse más de una banda de unos 15 cm. En cambio, en esta ocasión, la prenda estaba confeccionada casi en su totalidad con este nido de abeja, que realzaba pecho, cintura y caderas por igual.

Después daba paso a una falda hasta los tobillos y, además, contaba con mangas abullonadas que equilibraban mucho la silueta. Por otro lado, los colores elegidos para el estampado no pueden estar más de moda: rojo vibrante, naranja 'vitamina' y rosa chicle. Los colores saturados son los que imperan esta temporada.

Para completar su look, Rocío Osorno incorporó un bolso de rafia en color blanco roto a juego con una pamela de ala ancha, ambos accesorios pertenecían a al última colección de Zara. Por último, para elevar el estilismo un poquito, la creadora de contenido digital se calzó con unas sandalias de Hermès, modelo Orán, un básico que encaja con cualquier outfit. ¿Volverá Zara a reponer este vestido? Tendremos que esperar para averiguarlo.