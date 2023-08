Rocío Osorno acaba de darnos un adelanto de lo que podremos ver en su nueva colección de vestidos de invitada. En esta ocasión, su apuesta por los estampados tradicionales formados por una amalgama de flores y lentejuelas transparentes ha desatado el furor de las invitadas más originales. Te contamos todo sobre el último impactante look de la influencer y te damos las claves de este favorecedor vestido. Ficha las tendencias que ha incorporado en su último diseño y no te pierdas ni un detalle. ¡Te enamorarás!

Paillettes transparentes y flores de colores: las claves del último diseño de Rocío Osorno

La estructura del vestido del diseño hace que favorezca a todo tipo de cuerpos. Las dos solapas en un elegante azul marino no solo enmarcan el rostro, sino que también añaden una dosis de originalidad al corte. Actuando como hombreras y volantes decorativos, estas solapas dan un guiño al estilo clásico mientras desafían las expectativas con un toque moderno y único. Además, la espalda queda abierta en un arco de medio punto que linda con un cierre de botonadura forrada en azul marino y con la banda de la cintura.

La banda horizontal en la cintura, estratégicamente ubicada, no solo marca la silueta, sino que también equilibra la estructura del vestido. Esta banda, sutil pero poderosa, demuestra el ojo agudo de Rocío Osorno para realzar la figura femenina de manera elegante.

Sin embargo, uno de los elementos más llamativos del vestido es, sin duda, la falda capa con un generoso vuelo y corte midi. Los colores que la adornan son un caleidoscopio de tonos que evocan una paleta estival y vibrante. Esta elección cromática no solo aporta dinamismo al conjunto, sino que también subraya la audacia y originalidad que define a la sevillana.

El toque final de este look excepcional viene en forma de accesorios cuidadosamente seleccionados. Rocío Osorno ha optado por un bolso de mano metalizado que añade un toque contemporáneo y glamuroso al conjunto. Su elección de salones con tacón mediano en azul marino no solo complementa las solapas del vestido, sino que también aporta una sensación de cohesión y elegancia en el color. Estos detalles subrayan su maestría en la creación de un look armonioso y completo que encarna la visión distinguida de la moda de Rocío Osorno.