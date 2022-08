Se nota que la sevillana está atenta a todas las tendencias y que tiene muy buen ojo para crear estilismos únicos e irrepetibles. Hace menos de un mes la firma de Inditex sacaba una colección llamada Zara Atelier, con unos diseños preciosos, un poco más caros, pero ideales y de edición limitada. Rocío Osorno es una fiel adepta de la firma, se ha hecho con uno de los vestidos más llamativos de Zara Atelier y ha creado un estilismo con pantalones que nos ha dejado sin palabras.

El diseño del vestido tenía dos partes muy diferenciadas; una parte superior formada por un top de escote redondo y manga sisa muy colorido, adornado con lentejuelas, abalorios y trozos de tela de estilo patchwork con formas abstractas; la parte de abajo estaba tenía una falda pareo en color azul marino drapeada y con una abertura lateral.

Rocío Osorno incorpora a unos pantalones campana su prenda de Zara Atelier

La diseñadora de moda ha optado por crear un look distinto anudando a un lado la falda pareo como si fuera un adorno e incorporar unos pantalones acampanados. Los pantalones campana han arrasado esta temporada, como os venimos diciendo desde hace meses los 90 están aquí. Lo mejor es que este diseño de pantalones estiliza mucho la figura, regala unos centímetros extra a nuestras extremidades si llegan hasta el suelo y le van genial a unos tacones de punta que asomen discretamente al andar. El contraste colores tan llamativos con los oscuros de la parte inferior hacen que el outfit sirva igualmente para usarlo de día o en un cóctel o una ocasión más especial.

Su maquillaje en esta ocasión se vio más marcado y acentuado en los labios por un color vino que conjuntaba con uno de los parches del estampado del vestido. Para coronar el look Rocío ha optado por un bolso de rafia de mano. Desliza para ver el look completo de la diseñadora y no te pierdas sus ideas.