Una de las prendas que no pueden faltar en el armario de otoño este año es un traje de dos (o tres) piezas. En los últimos años hemos podido ver una clara metamorfosis de los trajes que poco a poco avanzan hacia lo comfy. Han pasado de ser entallados, tanto las americanas como los pantalones, a quedar holgados y a abrazar lo oversize. Esta temporada a la moda de los trajes monocromáticos se ha unido el chaleco que completa la tríada de prendas que debemos tener en nuestro vestidor tanto para una cena formal, como para ir a la oficina. Hoy, Rocío Osorno, que está muy al tanto de las últimas tendencias de moda, ha estrenado un traje súper versátil de Zara que no podemos dejar pasar. Analizamos su look a continuación y te damos todos los detalles.

La diseñadora ha estado pasando unos días en la capital y para pasear por el centro de la ciudad y visitar una de tus azoteas con vistas se ha ataviado con el traje camel más bonito de Zara. La parte superior la formaba un chaleco de escote en pico con botonadura frontal y ligeramente entallado, un clásico que ahora podéis encontrar en la web a un precio de 29,95 euros. Sobre él, la sevillana se puso una blazer ancha en el mismo tono con solapas, hombreras y ese corte boyfriend que tanto se lleva. Esta prenda también está disponible en la web a un precio de 69,95 euros y podrás usarla tanto para completar el traje, como con unos vaqueros rectos a diario.

Rocío Osorno ha completado su traje camel de Zara con un precioso bolso baguette

Los pantalones de su look eran de tiro alto, con pinzas y planchados a raya. Este diseño wide leg se mantendrá este otoño en alza y nos ofrecen muchas posibilidades a la hora de elegir calzado. Combínalos con unas sandalias de tacón para un look elegante o con una sneakers tipo ugly shoes para darle a tu outfit un aire más informal.

El bolso tipo baguette, con su diseño elegante y compacto, se ha convertido en un icono de la moda desde su aparición en la década de 1990. Fue la firma Fendi quien llevó este accesorio a la vanguardia de la industria de la moda, convirtiéndolo en un elemento imprescindible en el armario de las mujeres de todo el mundo. A lo largo de los años, otras casas de moda de renombre, como Dior o Prada, también abrazaron la tendencia, ofreciendo sus propias interpretaciones del icónico baguette.

Este bolso, originalmente diseñado para ser llevado bajo el brazo, ha evolucionado en términos de tamaño, forma y materiales, adaptándose a las cambiantes tendencias de la moda, pero manteniendo su elegancia innata. Ahora, con el resurgir de los 90´s este accesorio ha vuelto a aparecer en escena. El de Rocío contaba con largas asas, cremallera y costuras blancas, algo que no dejamos de ver en prendas de las últimas colecciones de moda.