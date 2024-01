La torera y el vestido de Rocío Osorno que se agotarán en las rebajas de Zara

Las rebajas de Zara se presentan como una ventana abierta a nuevas oportunidades para adquirir piezas únicas que marcarán tendencia en 2024. Entre esas prendas perdidas sobre las perchas del las rebajas del gigante de Inditex se encuentra el look con el que Rocío Osorno deslumbró en Santiago de Chile. Sus prendas han capturado nuestra atención y la de cientos de prescriptoras de moda y, ahora, afortunadamente, se encuentran al alcance de nuestras manos. Analizamos su look y te contamos todo sobre las tendencias que incluyó.

Las primeras semanas de enero son el momento perfecto para agregar prendas frescas y en tendencia a nuestro armario. Muchas se sirven de sus influencers favoritas para inspirarse y hoy, sin ninguna duda, la diseñadora sevillana nos ha dado ideas. Rocío Osorno, siempre al ritmo de las tendencias, ha compartido uno de sus looks favoritos durante su viaje a Santiago de Chile, un adelanto de la moda que se avecina en el 2024.

El total look de Zara que lució Rocío Osorno en Chile que arrasará en rebajas

Una de las prendas que nos ha conquistado las miradas es la torera con maxihombreras que Rocío Osorno ha lucido con maestría. Esta prenda, con sus hombreras XXL, mangas anchas y botonadura frontal, se presenta como un tributo audaz a la moda de los 80 que, en lugar de desvanecerse, regresa con fuerza. En la tienda online de Zara, esta torera está disponible a un precio irresistible de 29,95 euros, y no es sorpresa que se esté agotando rápidamente. Un equilibrio perfecto entre elegancia y audacia, esta prenda promete elevar cualquier conjunto a nuevas alturas.

Las chaquetas con hombreras XXL, emblemáticas de la década de los 80, representan uno de los trends de una moda que dejó una huella imborrable en la industria. Entre los diseñadores más destacados de la época que incorporaron estas imponentes hombreras en sus colecciones se encuentran Gianni Versace, Yves Saint Laurent, o Jean-Paul Gaultier, cuya creatividad extravagante llevó las hombreras XXL a nuevas alturas, transformándolas en un símbolo de vanguardia. Estos visionarios diseñadores, con su genialidad innovadora, fueron pioneros en una era de moda que celebró la exuberancia y la individualidad. No fue hasta 2023 en Tokio, cuando Rick Owens desplegó "EDFU" una de sus colecciones más memorables, repleta de tendencias entre las que se encontraban las hombreras, pero llevadas a la hipérbole. Por supuesto, las firmas de moda low cost no tardaron en incluirlas en sus colecciones.

El vestido en color teja

Rocío Osorno no solo nos conquistó con la elección de su chaqueta, sino que también nos dejó sin aliento con un vestido en color teja que está a punto de agotarse en la web de Zara, pues tiene un precio de tan solo 59,99 euros. Este deslumbrante vestido, con un escote pronunciado, tirantes delicados y un ajuste perfecto hasta mitad del muslo, da paso a una falda volante con volumen, que crea una silueta femenina y romántica.

No podemos pasar por alto el toque final que Rocío Osorno ha añadido a su look: una choker rígida y dorada que abraza su cuello con gracia. Este accesorio no solo complementa su tono de piel a la perfección, sino que también refleja la tendencia actual de las gargantillas que se han apoderado del puesto nº1 en el ranking de joyas más deseadas.

Un mini bolso con historia

El icónico bolso mini acolchado de Chanel con asa de cadena es una joya de la moda que encarna la elegancia y el estilo atemporal. Tiene sus raíces en la innovadora mente de la legendaria Gabrielle 'Coco' Chanel. Fue en febrero de 1955 cuando Chanel revolucionó el mundo de los bolsos con el lanzamiento del modelo 2.55. Este diseño emblemático fue concebido para liberar las manos de la mujer moderna, introduciendo la comodidad y la funcionalidad sin sacrificar la sofisticación.

Así, el bolso 2.55 se erigió como un símbolo de empoderamiento femenino que revolucionó la forma en la que las mujeres llevaban consigo sus pertenencias, dejando una huella indeleble en la historia de la moda. Después del legado de Karl Lagerfeld y de la actual dirección de Virginie Viard de la maison, este bolso permanece como un clásico que nunca pierde fuelle. El que hoy mostraba Rocío Osorno era la versión mini de este inimitable bolso. Un look acertadísimo.