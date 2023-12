La Navidad se acerca, y con ella, el dilema de encontrar el equilibrio perfecto entre la comodidad y el estilo en nuestros atuendos, y no todos tienen por qué ser look de fiesta. Rocío Osorno, la influyente sevillana conocida por sus estilismos únicos, nos ha mostrado con su última apuesta que el confort y la moda pueden ir de la mano, incluso en la temporada más festiva del año. En esta ocasión, nos ha deleitado con un look informal que encapsula la esencia navideña sin sacrificar su distintivo toque chic. La diseñadora ha estrenado unos pantalones que están causando sensación y que podrás encontrar en una tienda low cost bien conocida. ¡Te lo contamos!

La instagramer no ha dudado en echarse a las calles de Sevilla con un estilismo informal, no todo pueden ser looks de invitada. Rocío siempre nos da una de cal y una de arena. En esta ocasión, la diseñadora halló el equilibrio perfecto entre un cárdigan blanco de corte crop y unos pantalones metalizados que se han convertido en el número uno de las listas de deseos navideñas de mujeres de todas las edades. Esta temporada el cárdigan de colores, con manga amplia y, en el caso del de Rocío, con botones joya, se ha convertido en un imprescindible de los looks informales de invierno. El suyo, en un blanco y con puños y bajo de canalé, no se podía adaptar mejor a su figura. Por otro lado, el escote en uve elevaba su busto y daba juego a la hora de incorporar accesorios.

Los pantaloes de Parfois de Rocío Osorno: nº 1 de las listas de deseos navideñas

El pantalón 'bimateria' de Parfois se erige como el protagonista indiscutible de este conjunto casual pero cuidadosamente pensado. La elección de dos tejidos, un denim beige clásico y otro con un acabado brillante y metalizado, demuestra la versatilidad y audacia de Rocío a la hora de crear looks atrevidos. Este pantalón, disponible en la web de la firma a un precio de 35,99 euros, refleja la tendencia actual de jugar con texturas y acabados, proporcionando un giro moderno a una prenda, muy noventera, con costuras en el frente, grandes bolsillos y un corte wide leg de tiro alto.

En cuanto a la tendencia general en pantalones, camisetas y chaquetas, este año el acabado metalizado ha conquistado el mundo de la moda. Rocío Osorno se suma a esta corriente brillante, fusionando lo clásico con lo contemporáneo. Su elección de un denim con destellos metalizados destaca su habilidad para adoptar las tendencias más recientes sin perder su distintivo sentido del estilo.

Complementando el conjunto, Rocío optó por unos salones negros de tacón kitten, una elección sofisticada que aporta una dosis de elegancia al atuendo informal. Los salones de tipo kitten heels son una tendencia atemporal que Rocío adaptó magistralmente con su estética, demostrando que la moda cómoda no está reñida con la sofisticación.

Los accesorios: cómo poner la guinda a un look informal

El bolso de fiesta de Parfois se convirtió en el accesorio todoterreno que llevar esta Navidad. Su versatilidad, tamaño discreto, acabado y color lo hace adecuado tanto para ocasiones importantes, looks de fiesta o, como demuestra Rocío, para estilismos de paseo. Hacer una inversión en un bolso con un diseño de fiesta tan versátil y que se adapte a diversas situaciones es una buenísima idea de cara al invierno.

Rocío remató su look con otra de sus tendencias favoritas del año: los pendientes cascada. Este accesorio aporta un toque de dramatismo y elegancia, elevando el conjunto a un nivel más festivo. Los pendientes cascada son la joya perfecta para añadir un punto de luz en nuestro rostro sin necesidad de excesos ni complementos rimbombantes.