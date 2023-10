Innovar en nuestro vestuario durante la transición al otoño puede resultar emocionante. En lugar de caer en la monotonía de los tonos grises y oscuros típicos de esta temporada, la incorporación de prendas alegres y accesorios originales puede darle un giro único a nuestro estilo. En este sentido, la influyente Rocío Osorno nos ha adelantado algunas de las tendencias clave para la temporada de otoño-invierno, y su total look de Zara se presenta como una auténtica oda a la moda contemporánea. Acompáñanos mientras desglosamos cada detalle de su llamativo estilismo.

La andaluza empezó a elaborar su conjunto con un body rosa de manga larga, una prenda que ha ganado terreno en el mundo de la moda por su capacidad para realzar la silueta de manera favorecedora. Los bodies ajustados como este son ideales para marcar nuestra figura y crear una base perfecta para incluir otros elementos de nuestro conjunto. Este body en particular, disponible por tan solo 12,95 euros, muestra cómo una prenda sencilla puede ser un punto focal de cualquier look.

Las 'pantabotas' o botas polaina de Rocío Osorno

Para darle un poco de contraste a su parte superior, Rocío optó por una falda negra con una atractiva botonadura frontal. Las faldas de este estilo son versátiles y pueden adaptarse tanto a eventos formales como a salidas informales, lo que las convierte en una elección perfecta para la temporada de otoño. Además, pueden llevarse con medias transparentes o negras en los días más frescos, lo que las convierte en una prenda funcional que no debemos dejar a un lado en los meses de frío. La falda de Rocío es una edición limitada de Zara en colaboración con el reconocido diseñador Steven Meisel y tiene un precio de 99,95 euros.

En cuanto a las botas, Rocío Osorno eligió unas de tipo polaina, una elección que promete robar el protagonismo a las botas cowboy y competir con las botas "over the knee" en la escena de la moda invernal. Sus botas presentaban una caña de polipiel negro y un dobladillo del mismo material, pero lo más llamativo era el empeine de charol brillante que introducía un intrigante juego de acabados y texturas. Estas botas no solo son tendencia, sino que también son ideales para mantener los pies calientes en los días fríos.

La tendencia de las chaquetas de plumas ha resurgido con fuerza este año, pero con un giro inesperado. Si bien el año pasado predominaban los plumíferos de un solo color, esta temporada se llevan con estampados coloridos y originales, que van desde los motivos florales hasta los patrones geométricos y de estilo artístico. Las chaquetas de plumas no solo son una elección de moda moderna, sino que también proporcionan el calor necesario para enfrentarse a las inclemencias del invierno. El plumífero que lució Rocío Osorno tiene un precio de 59,95 euros y presenta un corte oversize, mangas largas y un cuello alto. Su estampado barroco con flores negras agrega un toque de sofisticación a su look.

Los originales accesorios del total look de Zara de Rocío Osorno

Los accesorios fueron otro punto culminante en el total look de Rocío. La diseñadora andaluza incorporó un arnés negro con efecto piel que añadió un toque audaz y cañero a su busto. Los arneses se han convertido en una tendencia que ha ganado popularidad en los últimos tiempos por su capacidad para transformar por completo un conjunto. Este accesorio en particular aporta un toque rebelde y atrevido al look de Rocío, lo que demuestra su disposición a experimentar con la moda.

El bolso de Chanel acolchado de Rocío Osorno

Además de las prendas y accesorios mencionados, un elemento clave del look de Rocío fue su bolso de Chanel acolchado con asa de cadena. Este icónico bolso ha sido un símbolo de elegancia y sofisticación desde su creación en la década de 1950. Fue la legendaria diseñadora Coco Chanel quien introdujo este bolso revolucionario, que ofrecía comodidad y estilo en un solo paquete.

A lo largo de los años, numerosas celebridades, incluidas personalidades como Audrey Hepburn y Jacqueline Kennedy, han sido fotografiadas luciendo este icónico bolso, aunque en su modelo 2.55. Desde entonces, el bolso Chanel acolchado ha mantenido su estatus como una de las piezas más codiciadas de la moda de lujo. Su diseño atemporal y su calidad excepcional lo convierten en una inversión que trasciende las tendencias y perdura en el tiempo. No obstante, el de la sevillana tenía un tamaño más grande comparado con el tradicional, pero completó su look de maravilla. ¡No dudes en inspirarte en su look!