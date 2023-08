Falda de rebajas y blusa-capa: el lookazo de Zara de Rocío Osorno

Rocío Osorno no está dejando títere con cabeza en Zara durante este verano. En el último mes, la sevillana ha estrenado, casi cada día, un look de esta firma low cost que tanto impacto tiene en la sociedad española. Hoy, lo ha vuelto a hacer, para asistir a un evento de Royal Bliss, la diseñadora de moda ha combinado dos prendas de Zara que no pueden quedar mejor juntas. Una, la más novedosa, pertenece a la nueva temporada; la otra la podemos encontrar en las últimas rebajas de la tienda. ¿Con qué increíble look nos deleitó? Te contamos todos los detalles a continuación y te mostramos las prendas. ¡No puedes perdértelo!

La influencer no tiene ningún miedo a probar con nuevas prendas, cortes y diseños. Se la juega con todo y, como suelen decir, 'el que no arriesga, no gana", es por ello que la andaluza, cada día, gana más y más con sus looks. En esta ocasión, se topó con una nueva prenda de Zara que, a priori, podría parecer algo excéntrica, pero que si la acompañamos bien, podemos obtener un outfit de 10. Se trataba de una blusa-capa en color rojo vibrante de la nueva colección del gigante de Inditex. Este híbrido entre capa, túnica y blusa tiene un cuello cerrado, mangas francesas y una parte trasera larga que cuelga por detrás de las piernas, dando mucho movimiento y fuerza a sus andares.

Rocío Osorno combinó su blusa-capa de Zara con accesorios transparentes

Para contrarestar lo saturado y llamativo de la prenda superior, Rocío Osorno se puso una falda mini de rebajas con lazada en el frente en color blanco. Así, por sólo 9,99 euros que cuesta esta prenda, consiguió equilibrar su look y encontrar una prenda que hiciera buenas migas con esta blusa-capa tan curiosa.

Esta blusa tiene un precio de 49,95 euros en la web oficial de la firma y está disponible en todas las tallas. Aunque no esperéis demasiado, pues el efecto 'Osorno' siempre hace que las prendas vuelen hasta de los escaparates en menos que canta un gallo.

Para darle todo el protagonismo a su prenda, la creadora de contenido digital utilizó sólo accesorios transparentes, que le daban un toque sofisticado, pero que no desviaban la atención. Por un lado, llevó unos largos pendientes de cristales tipo chandelier e hizo extensible este motivo de lo transparente con su calzado. Para sus pies eligió unas sandalias de PVC transparente con tacón mediano que completaban el look de maravilla. ¡Cópiale el estilismo a Rocío para una noche de fiesta!