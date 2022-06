La diseñadora lleva días quejándose en sus redes sociales del infierno que está pasando por la ola de calor que sobrevuela la península y ha tenido que encontrar un look adecuado para soportarlo de la manera más original. Rocío Osorno nos ha sorprendido con el top en forma de estrella de Bershka más llamativo de esta temporada y ¿lo mejor? cuesta menos de 20 euros.

La sevillana juega continuamente a alternar sus looks, del más serio y elegante como invitada al más casual y trendy para salir a comprar una barra de pan, pero siempre acertadísima. En esta ocasión, ha optado por el street style con un top de la firma más gamberra y juvenil de Inditex, Bershka.

Rocío Osorno combina su top de Bershka con unos shorts vaqueros, pero te traemos alternativas

El top de Rocío consistía en una estrella de crochet en colores violeta, morado y rosa, de la que salían unas tiras finas de tipo halter para el cuello y otras hacia la espalda para sujetarlo a modo de bikini. Una prenda de lo más fresca para las altas temperaturas, con el material más de moda de esta temporada y con una gama de color que también está en boga, los tonos pastel. Esta pieza de crochet se puede combinar con unos shorts vaqueros como la hecho la diseñadora, con una falda mini, un pareo o unos pantalones blancos para darle un toque más serio. Es una prenda muy versátil y aunque tenga un aire vintage, es súper rejuvenecedora.

Además, la diseñadora de moda siempre acierta con su estilo de maquillaje el «no make up» está causando sensación en los últimos tiempos. La intención de este estilo de maquillaje es que parezca que no llevas absolutamente nada, pero corrigiendo el tono, las ojeras, las imperfecciones y, quizá dándole un toque oscuro a tus ojos. Solo necesitaremos un poco de base, un corrector, un poco de rímel y un toque de colorete. Es el maquillaje más acertado para el verano.

Desliza para descubrir el top de Bershka de Rocío Osorno y date prisa para hacerte con uno, todavía quedan tallas disponibles y estamos seguras de que va a volar después de su publicación.