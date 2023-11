Rocío Osorno estrena el mono de Zara que podrás usar en bodas y fiestas navideñas

A la hora de elegir una prenda elegante, es crucial pensar en su versatilidad y en cómo se puede integrar en diferentes estilismos. Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, muchas mujeres ya están planeando en sus atuendos para las próximas fiestas. Rocío Osorno, de sobra conocida por su estilo impecable, ha deslumbrado en su última aparición con un mono festivo de Zara que no solo es perfecto para las celebraciones navideñas, sino que también es una elección acertada para eventos más formales, como bodas de tarde o cócteles. Vamos a explorar todos los detalles de este estilismo para sacarle el máximo partido.

Este mono de Zara presenta un elegante escote en pico y mangas cortas, con una cintura elástica adornada con una arandela delantera. Lo más llamativo de esta prenda es su tejido metalizado en un tono verde casi turquesa, un color que se aleja del tradicional plateado y que transforma la tendencia de los acabados metalizados. La cintura alta y ceñida, junto con los pantalones anchos, crea una silueta estilizada, mientras que las mangas tipo capa y la fluidez de la tela aportan movimiento y elegancia al conjunto.

Los pendientes cascada: el accesorio de moda para fiestas de noche

La influencer ha complementado este espectacular mono con accesorios cuidadosamente seleccionados. Unas sandalias de tiras metalizadas que mantienen la discreción del conjunto, y un bolso de mano con flecos largos en tono champagne que encajaba a la perfección con el color del mono. Los pendientes cascada, una tendencia en auge, añaden un toque original al estilismo, enmarcando delicadamente el rostro de la sevillana.

Por poner una pega y aunque Rocío tiene una melena estupenda, la elección de llevar el pelo suelto no nos convenció. Un recogido habría dado más presencia a sus pendientes y a su makeup. El maquillaje, centrado en resaltar ojos y labios, incluyó un delineado grueso –un imprescindible en todos los looks de la diseñadora– y rímel negro, combinado con unos labios mate en un tono neutro.

Crea tu estilismo de invitada con el mono de Zara de Rocío Osorno

Ahora bien, ¿cómo podríamos completar este look para hacerlo apto para una boda de noche? Imagina acompañar el mono con un abrigo largo y estructurado en un tono neutro, como negro o beige, para añadir un toque de formalidad. En cuanto a los accesorios, unos pendientes largos y delicados junto con una pulsera fina o un brazalete de estilo handmade serían la elección perfecta para realzar la elegancia del conjunto sin restarle protagonismo al mono. Un bolso bombonera o un diseño mini a juego con las sandalias y ¡voilà!

Este precioso mono se encuentra disponible en la página web de la firma a un precio de 45,95 euros, aunque no por mucho tiempo. Algunas tallas ya se encuentran agotadas y no es extraño, pues el diseño no puede ser más vistoso y original.