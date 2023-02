Después de unas semanas repletas de alfombras rojas y eventos de importancia, Rocío Osorno ha querido volver a su tierra para descansar unos días. No todos los días se puede vestir de gala y la influencer sabe muy bien como crear un look casual hasta para tomarse una cervecita y un adobo en Sevilla . En esta ocasión, la diseñadora ha sacado la artillería pesada y nos ha dado una clase de cómo incluir los colores vibrantes en nuestros looks a partir de ahora. No te pierdas un detalle sobre su último outfit, ni de sus botas de Asos, a continuación.

La sevillana ha empezado su look con un jersey blanco con textura con el que se veía muy comfy, pero, además, ha decidido hacerse con la prenda de la temporada, los pantalones cargo en color verde militar, repletos de bolsillos. Esta combinación es perfecta para un estilo casual y sin esfuerzo, ideal para un día de relax o una salida informal con amigos. La última prenda de su look era una chaqueta corta de Zara, en color azul marino, que ya le habíamos visto durante la Semana Internacional de la Moda Flamenca.

Las botas que Rocío Osorno combina con su bolso statement

Los botines son el calzado imprescindible de esta temporada, con una gama de estilos que se adaptan a todos los gustos y ocasiones. Vuelven los botines clásicos, pero los diseñadores incorporan detalles únicos, como tacones gruesos y adornos atrevidos. Las botas por encima de la rodilla siguen estando de moda, con siluetas holgadas y puntas puntiagudas para una actualización moderna. Las botas vaqueras han vuelto, con patchwork y bordados que dan un toque divertido a este estilo atemporal. Los tonos neutros, como el beige y el gris topo, son los más populares esta temporada, pero también se imponen los colores vibrantes.

Sea cual sea el estilo, las botas son el complemento perfecto para cualquier atuendo, le darán fuerza a tu look y nos dan muchas posibilidades a la hora de combinar con otros accesorios. Esto ha sido precisamente lo que ha hecho Rocío Osorno en su último look casual: bolso statement y botas over the knee a juego, nunca falla. Desliza para ver el estilismo completo en la galería.