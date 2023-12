Contra el frío no hay prenda mejor que un jersey de pelo falso y un par de calcetines en cada pie. Con la llegada de las Navidades, los diseños de jerseys se multiplican exponencialmente y copan los escaparates y estanterías de todas las tiendas de moda. De cenefas, con estampados navideños, de lana, con acabado metalizado, este año no hay límite a la hora de llevar nuevos jerseys. Rocío Osorno, que conoce muy bien las nuevas tendencias de moda, no ha tardado en dejar los estilismos de invitada a un lado y se ha pasado al estilismo 'comfy-chic'que integraba un jersey de peluche rosa que, aparte de bonito y mullido, no puede estar más en boga. Te desvelamos la firma del jersey y analizamos su look prenda por prenda.

La sevillana se ha echado a las calles durante este puente largo junto a sus hijos y como estilismo de paseo ha elegido un combo que no podía funcionar mejor. Por un lado, la diseñadora se ha enfundado en un jersey de pelo falso en color rosa chicle, con cuello Perkins y adornos joya en el pecho. ¿De dónde es la prenda? Como suele ser costumbre, Rocío ha vuelto a apostar por Zara, de donde ya han volado, casi en su totalidad, estos jerseys tan calentitos. Aunque aún quedan prendas sueltas, la tienda online ya muestra el cartel de 'pocas existencias'. Tiene un precio de 25,95 euros, un precio asequible, pero que no promete llegar a rebajas. ¡Hazte con él antes de que se agote!

El cinturón con maxihebilla a juego con el jersey de peluche de Rocío Osorno

La andaluza ha completado su estilismo con unos pantalones vaqueros rectos de tiro alto en color negro, un básico de fondo de armario y que encaja de maravilla con el rosa chicle de la parte superior. Además, se ha puesto un cinturón con maxihebilla de cristales que también combinaba con los pequeños adornos que lucía el jersey bajo el cuello. Como siempre, a los looks de Rocío Osorno nos les falta un detalle y el equilibrio y la coherencia a la que nos tiene más que acostumbradas.

Las botas de cuero que encajan en cualquier look de invierno

Para rematar el look, la influencer se ha enfundado en las botas de cala alta y estilo mosquetero que más se llevan esta temporada. En esta ocasión, no pertenecían a Inditex, sino que eran de la firma Ikks, estaban confeccionadas en cuero; tenían un tacón mediano con detalle metálico y la punta afilada, otro imprescindible de invierno rescatado de los años 90. Este modelo tiene un precio de 277,50 euros y están rebajadas de los 325 euros que costaban inicialmente.

Las botas de cuero negro con caña alta de estilo mosquetero este año se erigen como el epítome de la elegancia invernal, fundiendo a la perfección estilo y funcionalidad. Su diseño versátil y su silueta esbelta no solo desafía las bajas temperaturas, sino que también hacen que tus piernas se vean más largas; elevan cualquier atuendo y le dan ese toque formal que no aportan las botas planas.

Desde la acera, hasta la pasarela, estas botas se convierten en calzado que encabeza las listas de deseos navideñas. Las podemos combinar sin esfuerzo con gabardinas acogedoras, abrigos suntuosos o incluso con la simplicidad de un vestido fluido.