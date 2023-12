Rocío Osorno, elegantísima, estrena el vestido de terciopelo que está arrasando y una estola furry

A pocos días de celebrar la Nochebuena, la moda se convierte en un escenario lleno de oportunidades para deslumbrar con looks elegantes y sofisticados. Este año, el vestido de terciopelo se erige como el protagonista indiscutible de los estilismos festivos, y Rocío Osorno nos ha dado una lección magistral de cómo llevarlo con estilo y distinción. Además, la diseñadora de moda ha escogido un accesorio furry con el que ha conseguido un look perfecto para cualquier cena elegante. Analizamos todos los detalles de su look y te damos las claves para replicarlo.

En un mar de opciones en las tiendas de moda low cost, hay un vestido que ha capturado la atención de todas las fashionistas: el vestido de terciopelo verde. Desde hace unos meses, Amazon Fashion se ha convertido en una de las plataformas elegidas para encontrar diseños interesantes a buen precio. No obstante, el vestido que hoy lucía la influencer se ha posicionado como el número uno de las prendas más vendidas de la plataforma. La sevillana, no ha dudado en unirse a la tendencia y nos ha regalado un modelito que desprende un aura de lujo a un módico precio de 45,58 euros.

Vestido de velvet y estola: el combo perfecto para un look de fiesta de Rocío Osorno

Lo que hace especial a este vestido de terciopelo es su tonalidad verde botella tornasolada, un color profundo que aporta un toque de misterio y elegancia. Rocío ha demostrado una vez más su impecable gusto al combinarlo con una estola furry para unirse a la tendencia del 'faux fur'. Esta elección no solo le da un aire lujoso y glamuroso al conjunto, sino que también añade un toque de calidez y textura que lo hace perfecto para las noches frías de invierno.

La estola furry es un accesorio que ha regresado con fuerza este año, y Rocío Osorno la ha incorporado de manera magistral a su look festivo. El pelo falso, suave y esponjoso en colores tierra, crea un contraste encantador con la superficie lisa y brillante del terciopelo. Este contraste de texturas no solo agrega interés visual, sino que le da al look ese aire exclusivo que todas buscan en noches en las que la formalidad es obligada.

Los accesorios statement del elegante estilismo de la influencer

En cuanto a los detalles del look de Rocío, es importante destacar la elección de accesorios. Optó por joyería discreta y pulida que complementa la sofisticación del vestido sin restarle protagonismo. Un par de pendientes largos con cristales que daban paso a una esmeralda y un anillo llamativo de plata fueron la elección perfecta para completar el conjunto sin caer en la ostentación. Además, para completar el look, la instagramer llevó como accesorio statement un bolso tipo clutch forrado de lentejuelas plateadas.

Rocío ha seguido la máxima de "menos es más"en su look beauty. Un maquillaje natural con un lipstick mate en los labios y unas pestañas dramáticas han acentuado su belleza sin competir con la riqueza visual del vestido y la estola furry. El peinado, un recogido suave, añade un toque romántico y femenino al conjunto.