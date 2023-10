Cuando pensamos en la llegada del otoño, nuestras mentes se llenan de colores cálidos y tonos más oscuros. Las casas de moda más influyentes marcan en septiembre, durante la Semana de la Moda de ciudades como Milán, París o Nueva York, las tendencias y los colores que se espera que dominen la temporada otoño-invierno. Sin embargo, la diseñadora Rocío Osorno ha demostrado una vez más que las reglas están hechas para ser desafiadas. En un atrevido movimiento que sorprendió a todas sus seguidoras, Osorno presentó uno de los diseños más vibrantes y sorprendentes de su colección: un conjunto de dos piezas multicolor con un estampado abstracto que parece retar a las convenciones del otoño.

Las amantes de la moda saben que Rocío Osorno es conocida por su estilo moderno y su valentía a la hora de experimentar con colores y patrones. Esta vez no fue la excepción. Su última creación fue un conjunto de crop top, pantalones y americana, adornado con un estampado psicodélico que parece más adecuado para la temporada estival que para el otoño. En esta temporada en la que los colores más codiciados serán el rojo vibrante, el color vino, el magenta y el amarillo mostaza, la andaluza nos recuerda que la moda no tiene por qué seguir un guion preestablecido.

El conjunto multicolor de Rocío Osorno: inesperado esta temporada

El conjunto de Rocío Osorno rompe con las expectativas al presentar una paleta de colores brillantes y alegres. El top corto, con tirantes finos que dejan el ombligo al descubierto, es una declaración audaz de estilo. Combinado con una americana de corte clásico, que sigue el mismo estampado psicodélico, y unos pantalones de tiro alto que recuerdan más a un pantalón pitillo que a un corte tailoring, este dos piezas es una verdadera oda al optimismo y la diversión.

Los complementos desempeñan un papel crucial en este look. Rocío Osorno optó por un bolso tipo clutch en un tono rosa empolvado con un elegante cierre metálico. Además, eligió unos zapatos con puntera metálica, a juego con el bolso, y una tira al tobillo, completando así un conjunto de lo más alegre e inesperado para lucir en pleno octubre. Los detalles cuentan, y Osorno lo sabe.

Para despejar su rostro y darle todo el protagonismo al estampado, la sevillana optó por un recogido en un moño, un peinado que, aunque sencillo, resalta sus facciones y su original estilismo. Para realzar aún más su look, Rocío lució unos preciosos pendientes dorados en forma de aro ancho que añadieron un toque de brillo a su rostro.

El look beauty de Rocío Osorno que complementaba a la perfección su estilismo

El maquillaje es siempre un punto fuerte en los looks de Rocío Osorno. En esta ocasión, sus ojos cautivaron con un makeup que rasgaba su mirada y resaltaba sus ojos negros. Los pómulos y los labios, por otro lado, se mantuvieron en tonos suaves y naturales que no emborronaran el conjunto multicolor escogido. Este enfoque equilibrado en el maquillaje resaltó la belleza de la influencer, permitiendo que su elección de vestuario se convirtiera en el centro de atención

En unas redes sociales copadas de tendencias en constante evolución, Rocío Osorno destaca como una diseñadora que sigue sus instintos y su propio sentido del estilo. Su valentía para desafiar lo establecido y su capacidad para sorprender a todos, sea con un look de Zara o con creaciones propias y únicas demuestran que su visión es más que innovadora, así como su compromiso con la originalidad. A pesar de las expectativas y de lo esperable de una estación gris, nubosa y fría, Osorno nos ha recordado que la moda es una forma de expresión personal y que no hay reglas inquebrantables. ¡Cópiale el look para arrasar en este 'veroño'!