El estilo de los años 90 ha vuelto con fuerza esta temporada, y una de las tendencias más destacadas es el uso de prendas de piel desgastada. Zara, como líder en la industria de la moda, no ha pasado por alto esta resurgente tendencia y ha incorporado una variedad de piezas en su última colección que hacen un guiño a la moda icónica de esa década. Entre estas prendas, destaca la chaqueta de corte biker desgastada, que promete ser un auténtico hit del otoño. Para Rocío Osorno este trend no ha pasado inadvertido y ha querido crear un look con esta chaqueta por la que todas suspiran. ¡Te contamos todo sobre su último look!

La versatilidad de una chaqueta de piel desgastada es innegable. Puede transformar cualquier conjunto básico en una declaración de moda audaz y cañera. En combinación con jeans, vestidos, faldas o incluso pantalones de cuero, esta prenda se adapta a una amplia gama de estilos y ocasiones. Es el complemento perfecto para añadir un toque de actitud y rebeldía a tu guardarropa de otoño. Eso es precisamente lo que ha hecho la diseñadora de moda sevillana con su último look casual.

Falda de lentejuelas y biker desgastada: el look casual de Rocío Osorno que es pura tendencia

Rocío Osorno, siempre atenta a las últimas tendencias, ha abrazado esta moda con un buen gusto envidiable. En una de sus últimas apariciones se dejó ver con la biker que está a punto de agotarse en Zara. La biker tiene grandes solapas y doble cremallera en el frente, además de unas mangas anchas, que casi rozan el corte murciélago. Esta prenda tan codiciada tiene un precio de 49,95 euros en la página oficial de la marca, y ya avisa con un letrero de 'pocas unidades' de que no durará mucho en la web.

La parte superior estaba formada por un chaleco asimétrico negro de botones con un corte muy original, pues dejaba uno de sus brazos complemente al aire y otro con un tirante. El punto de brillo y luz del outfit lo proporcionaba una deslumbrante falda mini de lentejuelas plateadas dispuestas en cenefas geométricas. Esta pieza es perfecta para un party look si la acompañamos de un crop top y de unas sandalias de tiras finas, pero, como hizo la influencer, darle un toque más rockero con la biker y unas deportivas o unas botas negras, no es mala opción. ¡Corre a por la biker y cópiale el look a esta maestra de los outfits!